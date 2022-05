Gabon: Les OPJ en atelier de formation sur l'utilisation de la génétique forensique

Le ministère des Eaux et Forets, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan Climat et du plan d'affectation des terres, en collaboration avec le Programme d'appui aux reformes et renforce des capacités institutionnelles de la CEEAC (PARCIC) secteur Paix et Sécurité, a initié un atelier de formation et de sensibilisation des OPJ à l'utilisation de la génétique forensique au l'Arboretum Raponda-Walker, situé au Cap Estérias, au nord de Libreville.

Cet atelier a accueilli 28 participants constitués de magistrats, de juristes, de conservateurs de parcs nationaux, de chefs de bureau faune, de chefs de brigade, de policiers, de représentants du laboratoire de police technique et scientifique.

Cet atelier, selon Le Général d'armée aérienne, Maxime Ebang Edou, Conseiller technique, représentant le ministre des Eaux et Foret, répond à un double impératif, celui de renforcer les compétences des agents chargés d'appliquer la loi grâce au recours, à l'expertise du laboratoire génétique de la faune de l'ANPN et de favoriser la coopération entre les organismes en charge de l'application de la loi au Gabon.

La Chargée de programme monde de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts, Alejandra Euceda, ne dira pas le contraire. Elle estime que le choix d'organiser cette rencontre, témoigne de l'importance qu'accorde le gouvernement gabonais à la préservation de la biodiversité et de ses écosystèmes fragiles. "La lutte contre la criminalité liées aux espèces sauvages et aux forêts, constitue non seulement un enjeu sécuritaire, mais aussi, un enjeu de développement, car les réseaux de criminalité organisée ont fait de l'exploitation illicite de l'environnement, l'une des activités criminelles les plus lucratives au monde dont les énormes profits sont liés à la corruption et au blanchiment d'argent" soutient-elle.

Pour Alejandra Euceda, l'atelier permettra aux OPJ d'acquérir les connaissances nécessaires pour appréhender toute scène d'infraction ou du crime, de préserver les lieux, constater, relever, saisir et transmettre les indices et les preuves au tribunal compétent en vue d'obtenir justice à travers l'application d'un traitement judiciaire basé sur l'établissement de la preuve.

Le Général d'armée aérienne, Maxime Ebang Edou, représentant le ministre a affirmé que l'atelier que prennent part les Officiers de police judiciaires illustre les nombreuses actions par lesquelles, le gouvernement de la République démontre sa forte implication de lutte contre la criminalité faunique. "Le Président de la République, Son Excellence, Chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba s'est lui-même inscrit dans un engagement constant, réaffirmant son engagement à éradiquer le trafic illicite des espèces sauvages lors des plus grands sommets internationaux" a t-il rappelé.

Le Gabon, poursuit le Conseiller technique du ministre, a adopté une politique tolérance zéro en criminalisant toutes les infractions fauniques par le renforcement du nouveau code pénal adopté en 2019, et par la création d'une juridiction spécialisée en charge des crimes fauniques, forestières, pollution et pêche illégale. De ce fait, le Gabon dispose d'un arsenal juridique efficace, unique dans la sous-région pour lutter contre la criminalité faunique. Cet atelier vient à point nommé face à l'intensité et la complexité des crimes fauniques et du trafic illicite des ressources naturelles.

Ce projet, affirme la Chargée de programme monde de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts, vise à soutenir le renforcement institutionnel en matière d'application de la loi, de poursuites et de justice dans les Etats membres de la CEEAC et à renforcer la coopération entre les Etats membres de la CEEAC pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et le trafic des ressources naturelles.

"Alejandra Euceda croit fermement que cet atelier représente une importante occasion de renforcer la capacité de la réponse pénale du Gabon en vue de la coordination des actions des différentes forces d'application de la loi et des membres du système judiciaire( magistrats, procureurs et juges d'instruction) ainsi que la mutualisation d'expérience et moyens pour assurer une lutte efficace contre la criminalité liée aux espèces sauvages.

NB : Forensique : science interdisciplinaire (chimie, informatique, biologie, anthropologie, etc.) regroupant les méthodes d'analyse de la police scientifique, de la criminologie et de la médecine légale, utilisée dans un cadre judiciaire.