Gabon: Akewa Accélérateur - Lancement officiel du programme Ydigimo

Le programme YDIGIMO vise à promouvoir l'entrepreneuriat digital au bénéfice de 500 jeunes filles mères gabonaises à l'horizon 2025.

A travers ce programme, Akewa Accélérateur compte soutenir via l'incubation et l'accélération de croissance, des activités génératrices de revenus développées par les jeunes filles mères dans une approche de développement durable.

En partenariat avec les structures ARA LAB'S SARL et la startup Biwala, ODDIG, et Iboundji Technologie, AKEWA GROUP compte mutualiser toutes les synergies possibles afin d'accompagner la jeune fille mère à travers le digital.

Soutenu par Diasporeines Africa, le programme Ygidimo se présente comme une opportunité unique qui vise à soutenir pour sa première phase 50 jeunes filles mères en 2022 et dans l'ensemble du territoire gabonais.

Pour Akewa et ses partenaires il s'agit d'offrir gratuitement aux jeunes filles mères dont l'âge varie entre 15 à 40 ans, un programme de formation et de renforcement des capacités leur permettant de mieux faire usage des réseaux sociaux afin de booster leurs différentes entreprises ou initiatives à caractères commerciales.

Pour Fabrice Ntchango, CEO de Akewa Accélérateur, " durant ce même programme de formation, les jeunes filles mères retenues auront la possibilité d'apprendre l'utilisation de l'ordinateur et la bureautique de façon générale. Au-delà du marketing et de l'entrepreneuriat, elles bénéficieront également des modules en infographie leur permettant de créer des logos et autres supports afin de mieux promouvoir leurs différents produits et services sur le marché. "

En plus de cela, les participantes au programme suivront des cas pratiques afin de les aider à mieux structurer leurs projets ou activités génératrices de revenus. Toutes choses qui leur permettra de savoir se déployer efficacement afin de réussir à vendre.

Le programme de formation YGIDIMO pourra se faire en format hybride, même si les organisateurs suggèrent aux différentes apprenants de la suivre en présentiel.

Outre cette formation entièrement gratuite et soutenue financièrement par l'association Diasporeines Africa, les meilleurs projets seront soutenus et accompagnés à l'issue du programme. L'un des critères de soutien sera l'implication et l'assiduité à la formation et un autre critère sera la production des exercices pratiques connexes.

Par ailleurs, toutes celles, parmi les jeunes filles mères, qui auront terminé la formation auront droit à un certificat de formation leur permettant d'enrichir leur CV.

Après plusieurs mois de conception et de préparation, le lancement du programme YGIDIMO se tiendra ce 28 mai 2022 à Libreville, au siège de l'incubateur et Accélérateur Akewa et celui-ci sera marqué par plusieurs temps forts, notamment la présentation du programme, les interventions des acteurs clés et des partenaires, ainsi que les signatures d'engagements entre les participantes et les responsables du programme.