Congo-Brazzaville: Tourisme - Les membres du CEVTE acquièrent les notions de base

Dans le but d'accompagner l'Etat dans l'atteinte des objectifs en ce qui concerne le développement touristique au Congo, les membres du Cercle des élites en voyages, tourisme et environnement (CEVTE) bénéficient d'une formation du 20 mai au 9 juin à Brazzaville.

Faisant le point au début de la session, le chargé de la communication au CEVTE, Elwin Gomo, a indiqué qu'il s'agit de faire de sorte que chaque membre présent comprenne les enjeux autour du tourisme ; comment cette industrie est organisée et une fois dans le cadre des activités touristiques, comment chaque membre pourrait se comporter. Le but étant de maîtriser l'environnement touristique au niveau local avant de prétendre traiter des questions dont chaque membre aura envie de résoudre.

" De façon générale, le CEVTE veut se positionner au centre des acteurs touristiques. Ce que nous voulons, c'est de faire de sorte que la plupart de nos acteurs qui opèrent dans le secteur commencent à collaborer et nous allons être au centre pour faciliter justement cette collaboration. Nous avons des membres au niveau local qui doivent être outillés sur un certain nombre de questions ; cela nous permettra d'atteindre un certain nombre d'objectifs au niveau du Congo ", a-t-il indiqué.

Au cours de cette session, plusieurs thématiques seront abordées : l'introduction du tourisme dans le développement, qu'est-ce que la promotion touristique, la conception et la commercialisation (... ).

" C'est un enseignement très profond, notamment très technique. Comme vous le savez, le tourisme est une industrie qui nécessite principalement le professionnalisme ", a fait savoir le guide touristique formateur, Brice Djamboult.

Le CEVTE a son siège aux Etats-Unis et est représenté également en France. Brazzaville est la première ville à l'accueillir au niveau africain. Réaliser des projets liés aux voyages, tourisme et environnement, représenter le secteur du tourisme auprès des pouvoirs publics et des partenaires sociaux en vue de son développement, tels sont ses objectifs..