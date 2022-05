Congo-Brazzaville: Marche sportive - Les 10 km de Brazza veulent s'inscrire dans la durée

La compétition a lancé, le 22 mai, sa deuxième édition ayant réuni dans une ambiance festive des marcheurs venus des administrations publiques et privées de la place.

L'initiative de la Ligue du sport de travail de Brazzaville a été aussi appréciée par les cadres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) témoignant que le sport est l'un des facteurs qui contribuent à la bonne santé. " J'exhorte tous les travailleurs à consacrer du temps à la pratique de l'activité physique et sportive. Elle contribue au bien-être et à la bonne santé. Il y a aujourd'hui beaucoup de maladies non transmissibles, liées à nos habitudes de mauvaise consommation.

Il faudrait pratiquer l'activité physique de façon régulière pour se maintenir en bonne santé. Par contre la non pratique de l'activité physique, c'est-à-dire la sédentarité, contribue à l'émergence des maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité... ", a commenté Georges Batona, chargé de la promotion de la santé à l'OMS Congo.

Les deux fois cinq kilomètres allant de Mamiwata au rond-point Bolingo n'ont pas manqué de susciter l'admiration des participants. " A partir du moment où il y a la route, nous sommes là. Cela représente un bon moment convivial avec des collègues et des Brazzavillois. Il faut surtout profiter de ce site qui est ouvert aux piétons le week-end. Nous sommes là avec d'autres entreprises pour soutenir cette initiative. C'est très bien de faire bouger tout le monde grâce à ce slogan, sportifions nos entreprises ", a indiqué Benjamin Assante, le directeur de la Congolaise des routes.

" Après une semaine de stress de travail acharné, cela fait du bien de marcher avec les salariés d'autres entreprises . C'est une très bonne initiative qui va nous aider surtout à faire du sport et à nous sentir mieux au travail et en famille. Aujourd'hui, on a doublé notre effectif, cela montre combien nous sommes en train de communiquer cet engouement aux salariés ", a fait savoir Jefferson Balossa Moukala du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage.

Les " 10 km de Brazza ", faut- il le rappeler, tirent leur origine du décret n°2019-33 signé le 7 février 2019 par le président de la République, portant institution des journées nationales de la marche sportive de santé pour tous. Ces journées qui contribuent à améliorer la qualité de la vie sont programmées le deuxième et quatrième dimanche de chaque mois.

" Les 10 Km, c'est long mais le corps suit le rythme et c'est bien en rapport avec le décret signé par le président de la République qui consacre le deuxième et le quatrième dimanche du mois journée de la marche sportive. Nous avons répondu présent et nous allons continuer à y participer parce que c'est très bénéfique. Cette marche permet de resserrer les liens entre collègues. Tout ce qui est sports, Aerco suit toujours ", a souligné Huchel Bouiti, président de la mutuelle des travailleurs de l'Aerco.