Algérie: Algérie/Libye - Arkab reçoit une délégation de la société Gecol

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, lundi à Alger, une délégation de la société libyenne "General Electricity Company of Libya" (GECOL), conduite par le président de son Conseil d'administration, Wiam El Abdelli, indique un communiqué du ministère.

L'audience s'est déroulée au siège du ministère en présence du PDG du groupe Sonelgaz, précise le communiqué.

Lors de cette rencontre, les perspectives des relations de coopération entre Sonelgaz et "GECOL" dans le domaine de l'électricté ont été évoquées, notamment en ce qui concerne l'appui et l'accompagnement de la société libyenne pour la mise en œuvre de son programme de développement, la production de l'électricité, l'entretien des réseaux électriques et la formation, ajoute-t-on de même source.

Cette visite intervient dans le cadre des consultations régulières entre Sonelgaz et "GECOL" et du renforcement de la coopération dans le domaine énergétique entre l'Algérie et la Libye, ainsi que dans le cadre de la stratégie du groupe Sonelgaz sur le plan international et régional.

Selon la même source, plusieurs réunions entre la délégation libyenne et les responsables du groupe Sonelgaz sont prévues.

Par ailleurs, les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations de partenariat entre les deux sociétés, appelant au renforcement et à l'élargissement des domaines de coopération bilatérale, conclut le communiqué.