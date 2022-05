Burkina Faso: Reponse des osc à Damiba - " Quand on est réellement fort, on ne fait pas de coup d'etat, on libère le pays des mains des groupes armés ", dixit issiaka porgo

Lors des échanges entre le président du Faso et les forces vives de la région des Hauts-Bassins, les propos du chef de l'Etat ont choqué plus d'un Burkinabè. La réplique ne s'est donc pas fait attendre. Le samedi 21 mai 2022, soit le lendemain de ces échanges, des OSC de la ville de Bobo-Dioulasso ont animé une conférence de presse pour répondre au président Damiba.

Ce fut également l'occasion, pour ces OSC, de lancer la coalition Yeleman Honronya, regroupant 17 associations. C'était au jardin Sitarail à Bobo-Dioulasso. Les conférenciers du jour ont fait le constat, selon eux, de l'échec du MPSR. " Le MPSR a déjà échoué ", a lancé Issiaka Porgo, porte-parole du mouvement Faso Kunawolo et porte-parole de la coalition Yeleman Honronya. Issiaka Porgo et ses camarades déplorent le fait que les tenants du pouvoir actuel se détournent de leur objectif initial en s'octroyant des postes administratifs. " Nous pensons qu'un soldat, en période de guerre, fait la guerre.

Voilà sa seule et unique mission ", a-t-il rappelé. Sur ce qu'il qualifie de restriction des libertés et d'intimidation, le président de la coalition Yeleman Honronya n'est pas allé avec le dos de la cuillère. " Quand on est réellement fort, on ne fait pas de coup d'Etat, on libère le pays des mains des groupes armés ", a-t-il lancé à l'endroit du chef de l'Etat. A l'en croire, c'est à travers les remous sociaux dont lui-même et ses camarades seraient des acteurs, que le MPSR a eu le courage de perpétrer son coup d'Etat.

" Le peuple burkinabè a toujours su se débarrasser de tous ceux qui ont voulu le persécuter et le mépriser ":

" On savait que depuis le coup d'Etat de Diendéré, aucun militaire n'avait ce courage de se lever pour faire un coup d'Etat, parce qu'il savait qu'il y avait une peine de 20 ans de prison qui l'attendait ", a souligné Issiaka Porgo, tout en rappelant que le peuple burkinabè a toujours su se débarrasser de tous ceux qui ont voulu le persécuter et le mépriser.

A la question de savoir s'il n'a pas peur face aux menaces du chef de l'Etat, le président de la coalition Yeleman Honronya dit s'attendre à tout. Pour lui, si la logique du MPSR est d'arrêter les protestataires, il faudrait agrandir les prisons car il y aura toujours des gens pour dénoncer.

La coalition Yeleman Honronya demande au président Damiba d'être impartial, concernant la question des partenariats dans la lutte contre le terrorisme. Et de s'interroger : " S'il est vrai qu'on ne peut compter ni sur la Russie, ni sur la Chine, qu'en est-il de la France qui a un détachement militaire à Kamboinsin ? ". Pour mieux se faire entendre, la Coalition nouvellement créée, lance une grande mobilisation les 21 et 25 juin prochains à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou.