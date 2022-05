Algérie: Mohamed Lamine Ouattara (JS Kabylie) - " Je ne marque pas, mais rien ne me décourage "

Mohamed Lamine Ouattara reste fixé sur son objectif. A trois matchs de la fin du championnat algérien, l'attaquant de la JS Kabylie veut tout apporter à sa formation classée deuxième à 4 points du CR Belouizdad. Dans une interview exclusive, l'international burkinabé, qui fait son retour dans la liste des Etalons, nous confie le contexte dans lequel il aborde ce dernier virage.

Africa Top Sports : A 3 matchs de la fin du championnat, la JS Kabylie est 2eme mais avec 4 points de retard sur Belouizdad qui a deux matchs de moins. L'objectif du titre est-il encore possible ?

Tout est possible. Le club a un objectif, c'est de jouer le haut du tableau en cette fin de saison. Donc je pense que le titre est encore possible, tant que sur le plan comptable c'est possible, on va se battre. Même si on n'a pas le titre au final, on doit finir dans les premières places. On fera tout notre possible pour cela.

Au cours du mois de mars, vous avez été désigné meilleur joueur du club et du championnat. Que représentent ces deux trophées pour vous ?

Ce sont des faits qui me motivent encore plus. Cela me permet de continuer de rêver d'avoir plus de trophées individuels comme collectifs. Depuis l'enfance je nourris un rêve d'avoir une galerie chez moi, une collection de trophées. Les choses commencent par aller dans ce sens.

Sur le plan personnel, à quelques journées de la fin du championnat, quels sont vos objectifs ?

Mon objectif c'est de marquer le maximum de buts pour essayer de mettre mon équipe à l'abri puisqu'on joue le haut du tableau. On joue le podium, donc je dois me battre pour envoyer mon équipe sur le podium.

Vous n'avez plus marqué depuis quelques semaines, alors que vous aviez fait un bon début dans le club. Un problème ? Vous y pensez ?

C'est vrai que ces dernières semaines je ne marque pas, mais rien ne me décourage. Je reste fort. Je continue à travailler. Le meilleur reste à venir. Je suis un footballeur, c'est dans ce moment qu'il faut rester fort dans la tête. Les buts vont venir. Je me concentre beaucoup dans le travail individuel et collectif pour répondre présent et satisfaire le public.