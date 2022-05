Sénégal: Bourse - La BRVM démarre la semaine dans la morosité

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) démarre la semaine dans la morosité avec des indices qui finissent la séance de cotation du lundi 23 mai 2022 en baisse. L'indice BRVM 10 enregistré la plus forte baisse avec -1,01% à 160,21 points contre 161,85 points précédemment. Pour sa part, l'indice composite a cédé 0,43% à 206,27 points contre 207,16 points la veille.

La valeur des transactions est nettement remontée ce lundi 23 mai 2022, s'affichant à 1,499 milliard de FCFA contre 569,112 millions de FCFA vendredi dernier. La capitalisation boursière du marché des actions a, en revanche, enregistré une baisse de 26,688 milliards de FCFA à 6209,265 milliards de FCFA contre 6235,953 milliards de FCFA la veille. Quant à celle du marché des obligations, elle a enregistré une hausse de 11,644 milliards de FCFA, passant de 7849,984 milliards de FCFA le vendredi 20 mai 2022 à 7861,628 milliards de FCFA ce lundi 23 mai 2022.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Oragroup Togo (plus 7,45% à 3 820 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 4,33% à 1 445 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 3,33% à 6 200 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 3,26% à 9 500 FCFA) et Onatel Burkina Faso (plus 2,91% à 4 425 FCFA) Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,30% à 1 080 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,25% à 1 535 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 7,22% à 115 000 FCFA), ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 5,71% à 3 300 FCFA).