Afrique: Océans - La Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement stimule l'action de l'Afrique à travers sa jeunesse (SG)

Sidi Bouknadel (Salé) — La Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement essaie de "stimuler l'action de l'Afrique pour les océans" à travers sa jeunesse, a indiqué, lundi à Sidi Bouknadel, sa secrétaire générale, Mme Nouzha Alaoui.

"Nous essayons aujourd'hui de stimuler l'action de l'Afrique pour les océans en utilisant ce qu'elle a de plus fort comme atout : sa jeunesse", a dit Mme Alaoui qui intervenait à l'ouverture de la la conférence internationale "Blue Talk", organisée par la Fondation en partenariat avec l'ambassade du Portugal au Maroc.

"L'Afrique est un continent très jeune, vous le savez", a-t-elle insisté, indiquant que la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement a créé un réseau "pour et par la jeunesse africaine", l'African Youth Climat Hub, piloté à partir du Centre international Hassan II pour la formation à l'environnement en utilisant les télécommunications et le numérique.

La secrétaire générale de la Fondation a relevé, dans ce cadre, la mise en place d'un premier Massive Open Online Course sur les connaissances de base sur le climat et les océans, soulignant que "l'E-learning, des forums, des plateformes numériques sont le vecteur central de notre action au Maroc et en Afrique".

"Nous partageons de bonnes pratiques issues de nos actions concrètes, que nous enrichissons et qui permettent aux Africains de les dupliquer et de les implémenter dans d'autres contextes géographiques", s'est-elle réjouie, notant aussi la création d'un incubateur pour les projets environnementaux ainsi que la formation en ligne et la diffusion des connaissances.

Dans la même veine, elle a cité l'African Green Universities Youth Environmental Network, un réseau déployé par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE).

"Afin de porter la voix de cette jeunesse, nous emmènerons à Lisbonne de jeunes militants environnementaux africains pour insister sur l'importance de la coopération Sud-Nord", a annoncé Mme Alaoui.

"Nous allons partager nos efforts pour atteindre les succès que Sa Majesté le Roi Mohammed VI appelait pour notre environnement, pour un avenir durable pour nos Océans", a-t-elle assuré.

Ce "Blue Talk", qui se tient à la veille de la Conférence des Nations Unies sur les Océans, un "très important" événement prévu à Lisbonne en juin, est le moment idéal "pour parler de la science et de l'innovation au service des Océans, (... ) parler de la meilleure façon de diffuser cette "Ocean Literacy", d'échanger de bonnes pratiques et d'envisager des actions communes", a-t-elle poursuivi.

Les scientifiques "ont besoin que nous, vecteurs d'éducation et de sensibilisation, vulgarisions leurs savoirs, l'Ocean literacy, en vue de faciliter l'accès à l'information afin que les citoyens prennent conscience des enjeux décisifs qui se nouent", a affirmé Mme Alaoui.

Elle a rappelé, dans ce sens, les efforts déployés par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement en faveur des océans, citant notamment le programme "plages propres" qui, avec 120 plages, "a essaimé sur toute la longueur des 3.500 km du littoral marocain".

Elle a cité en outre l'implantation du label pavillon bleu, "un label contraignant, qui fixe la barre haut, et que nous sommes fiers de hisser chaque année sur toujours un peu plus de plages de notre littoral, et maintenant deux ports de plaisance".

"La Fondation a été sollicitée pour coordonner la dépollution de la lagune de Marchica à Nador. Nous avons eu la même démarche en mobilisant toutes les ressources et tous les acteurs qui étaient concernés. Aujourd'hui, il a été possible à nouveau de développer l'ostréiculture et y élever des alevins dans des biohuts pour repeupler cette lagune devenue propre", a fait savoir Mme Alaoui.

Elle a aussi évoqué l'opération #bharblaplastic (une mer sans plastique) et la création des Trophées Lalla Hasnaa du Littoral Durable.

Les résultats concrets accumulés depuis la création de la Fondation ont conduit la Commission océanographique intergouvernementale de l'Unesco à "nous proposer de porter avec eux la Décennie pour les Sciences océaniques et à notre présidente, Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa, d'être la marraine de l'alliance qui met son leadership au service de cette cause, qui lui est si chère", a-t-elle ajouté.

Le "Blue talk" intitulé "Conférence des Nations Unies 2022 sur les Océans : quels rôles pour la science et l'innovation au Maroc et en Afrique ?" a connu la participation d'éminentes personnalités marocaines et portugaises ainsi que d'experts dans le domaine océanographique et de représentants de la société civile.

Cet événement a été marqué par un panel de haut niveau traitant de "La Conférence des Nations Unies sur les océans à Lisbonne. Quel rôle pour la science et l'innovation ?" et un Panel expert.