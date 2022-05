Cote d'Ivoire: Concours miss mathématique - 16e édition - Près de 500 élèves de 3e et de Terminale C à l'assaut de la couronne

Mme Sedalo N'Guessan Hortense, représentant la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, a invité les candidates au travail pour pouvoir se hisser à un haut niveau. La 16e édition du concours miss mathématique s'est déroulée le 21 mai 2022, avec pour cadre le lycée Sainte-Marie de Cocody à Abidjan.

Au total, 465 élèves des classes de troisième et de Terminale C, toutes des filles, sélectionnées rigoureusement dans différents établissements secondaires sur l'ensemble du pays, y ont pris part. Le top départ des épreuves a été donné très tôt le matin par Mme Sedalo N'Guessan Hortense, à la direction des écoles, lycées et collèges au ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation. Elle représentait à ce titre la ministre de tutelle, le Pr Mariatou Koné.

Avant la distribution des copies, Mme Sedalo ne s'est pas empêchée de prodiguer de sages conseils aux filles. " Si vous avez été sélectionnées pour être candidates ce samedi, cela sous-entend que vous êtes déjà excellentes. Vous constituez la crème qui va relever le défi du développement de la Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour nous d'être à vos côtés pour vous encourager et que la meilleure parmi vous gagne ", a lancé la représentante de la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation à l'endroit de ces filles à l'assaut de la couronne. Sans manquer de les inviter à rester concentrées pendant le déroulement de cette compétition.

Elle a par ailleurs révélé que ce concours est un instrument qui vient démontrer à la jeunesse et notamment à la jeune fille qu'on peut réussir et même arriver à un très haut niveau sans être obligé de passer par certaines pratiques déshonorables dont " la perversité ". Cela passe non seulement par le travail hardi et le développement des compétences mais aussi " l'engagement à ne pas se laisser emporter par la facilité ".

L'expérience ivoirienne partagée:

Pr Adama Coulibaly, le représentant du Pr Saliou Touré, président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire (Smci), a notamment salué l'engouement autour de cette compétition. Il s'est dit fier de voir qu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, cette expérience ivoirienne en matière de promotion des mathématiques est aussi partagée et que certains pays s'en imprègnent. Au plan national, Hilaire Atindehou, président de la Commission miss mathématique, se réjouit de la participation massive des jeunes filles. En témoigne d'ailleurs le nombre de candidates à cette édition 2022.

Cet aspect pour lui traduire le fait que les filles ont désormais compris que leur avenir passe aussi par les sciences et plus spécifiquement par les mathématiques. Cette réussite, il le doit à l'initiateur, le Pr Saliou Touré qui s'est inscrit dans la démystification de la discipline, qui suscitait jadis " une peur irrationnelle, voire des traumatismes chez certaines élèves ".

Après les épreuves écrites puis la correction le même samedi, suivront les délibérations avant la proclamation des résultats dans le mois d'août 2022. L'édition de cette année est parrainée par le Port autonome d'Abidjan. Le directeur général représenté par M. Voho Sahi a réitéré l'accompagnement de son institution à la Smci qui valorise la jeune fille. " Il faut donner les modèles à la jeunesse ivoirienne ", a-t-il indiqué.