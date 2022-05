Cote d'Ivoire: Association de bienfaisance "Les Zinzins du bonheur" - De nouvelles stratégies pour les dix prochaines années

Cette année marque le 10e anniversaire de l'association caritative "Les Zinzins du bonheur". Pour célébrer "ses noces d'étain", l'Ong a organisé le 21 mai 2022, à la Maison des entreprises à Abidjan-Plateau, un panel sur le thème : " Stratégies de mobilisation d'une association caritative ".

Dr Marc-Arthur Gaulithy, panéliste, a exposé sur le sous-thème : " Analyse et diagnostic de l'association "Les Zinzins du bonheur" ". Au terme de son exposé, le conférencier a fait des recommandations. Selon lui, le personnel de première ligne de ladite Ong (les bénévoles) doit maintenir une bonne qualité de dialogue à la fois avec ceux qu'il est censé aider (les bénéficiaires) et ceux qui le mandatent (la direction exécutive de l'association).

Quant à Patrice Bléhouet, coach certifié et vice-président de l'association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire, il a entretenu l'auditoire sur le sous-thème : " Pourquoi militer dans une association caritative ? " Pour lui, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Car, dira-t-il, lorsqu'on sert dans une association caritative, on booste ses compétences et on développe son cercle relationnel de qualité. Mariam N'Guessan, administratrice des ventes dans une société de distribution pharmaceutique, a pour sa part donné des astuces pour mobiliser les ressources financières. Elle a proposé la mise en place d'une politique de levée de fonds par une communication institutionnelle adaptée. Notons que la journaliste Sylvie Touré, conseillère en communication du Premier ministre, a assuré la modération de cette conférence.

À cette occasion, le président de l'association, par ailleurs Directeur du Chu de Treichville, Dr Magloire Amichia, a indiqué qu'après dix ans, il s'agit pour "Les Zinzins du bonheur" de consolider et renforcer leurs acquis. Donc, les réflexions qui ont été menées sur le thème de ce panel ont concerné tant les stratégies de mobilisation des ressources humaines que les stratégies de mobilisation des ressources financières. D'où l'appel qu'il a lancé à l'endroit des différents membres de l'organisation afin de mieux faire en multipliant les partenariats et ralliant de généreux donateurs à leur noble cause. " Ces réflexions bien menées pourront assurément aider le mouvement à donner le sourire à beaucoup plus de personnes vulnérables ", s'est-il réjoui. Notant qu'après dix ans d'existence, son bilan est positif.

Pour les années à venir, l'Ong veut d'abord renforcer ses acquis. Ensuite, élargir son champ d'action afin de permettre à plusieurs Ivoiriens de bénéficier de sa générosité. Les festivités des dix ans de l'association prendront fin par un dîner-gala le 28 mai 2022, à Abidjan à travers la célébration des pionniers, des membres et des partenaires. Créée en 2011 et légalement constituée depuis 2012, "Les Zinzins du bonheur" est une association apolitique et laïque qui mène des programmes d'actions en faveur des couches sociales défavorisées et en particulier, des enfants de 0 à 14 ans. Cette organisation réclame plus de 1000 adhérents.