Cote d'Ivoire: Concours miss mathématique - La reconnaissance de la première lauréate à la Société mathématique

Ella Boni épouse N'Dri est la première miss mathématique. Elle est alors vainqueur de l'édition 2000 qui s'était déroulée au lycée moderne Mamie Adjoua de Yamoussoukro. Venue de l'extérieur du pays pour soutenir ses petites sœurs candidates pour l'édition 2022, Mme N'Dri a mis ce cadre à profit pour exprimer sa gratitude à la Société mathématique de Côte d'Ivoire (Smci).

" Je remercie la Société mathématique de vraiment faire un suivi de toutes les lauréates qu'elles soient en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. Cela fait vraiment plaisir. Quand on est encore élève, on ne perçoit que le côté mathématiques, démonstration. Il y a beaucoup d'autres aptitudes qu'on acquiert avec les disciplines de sciences et qu'on applique dans nos métiers respectifs, la rigueur, la persévérance et l'ordre...", a-t-elle reconnu, devant tous les organisateurs dudit concours.

Cet esprit de persévérance avec les mathématiques lui permet aujourd'hui d'être " vraiment opérationnelle " en entreprise, une raison " d'encourager " la Société mathématique pour ce qu'elle initie depuis belle lurette.

Pour elle, autant l'Onu Femmes met un point d'honneur sur la valorisation de la femme en œuvrant pour qu'elle ait les mêmes droits que l'homme dans la société, autant la Société mathématique encourage beaucoup les filles à " se dépasser et aussi à acquérir des connaissances " qui leur permettront de travailler aux côtés des hommes et dire leurs mots. D'où sa reconnaissance à la Smci en " son nom personnel et au nom des filles en général ".

La première miss mathématique, après avoir obtenu le baccalauréat série C au lycée Sainte-Marie de Cocody dans la même année 2000, elle a intégré les classes préparatoires scientifiques puis l'Institut des Sciences financières et d'Assurance de Lyon pour le diplôme d'actuaire de France. A la suite d'un brillant parcours au Canada, Mme N'Dri exerce aujourd'hui dans le domaine de l'actuariat dans le même pays.