Cote d'Ivoire: Tornades dans la Bagoué et le Kabadougou - Le gouvernement solidaire des populations

Les effets du réchauffement climatique se font de plus en plus ressentir en Côte d'Ivoire. Après les régions du Bounkani, du Tonpki, du Gôh, de la Mé et du Bélier, le gouvernement a porté assistance aux populations de la Bagoué et du Kabadougou, victimes d'une tornade.

Le 15 mai, une délégation du ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a rencontré les populations du village de Koro où de nombreuses habitations et autres infrastructures ont été détruites par de violents vents. Au nom du gouvernement, elle a fait des dons en vivres et non-vivres. Ce sont au total neuf commerces et deux logements d'instituteurs décoiffés, 190 réserves alimentaires et 3 clôtures qui ont cédées face à la violence de la tempête de cette nuit du 20 au 21 mars dernier. Maferima Diarrassouba, cadre de la région, s'est adressée à la population. "Ce sont les conséquences de la nature. Mais on ne veut plus être victime de sinistres ici tout comme ailleurs en Côte d'Ivoire", a-t-elle déploré.

Pour aider les populations à retrouver leur quiétude, le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a fait des dons de 20 tonnes de ciment, 300 feuilles de tôles 2 tonnes de riz et autres. Et c'est le premier adjoint au Maire de Kolia, Touré Mohiabi qui s'est exprimé au nom des bénéficiaires. Il a traduit la reconnaissance des populations aux efforts du gouvernement à l'endroit de l'ensemble des Ivoiriens, les plus vulnérables en particulier. Joël Yves Kouadio, Chef de cabinet du ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, a salué le courage des populations et la solidarité des cadres envers les populations sinistrées. Pour rappel, les populations du village de Koro, localité située dans le septentrion de la Côte d'Ivoire ont été victimes de cette catastrophe naturelle, dans la nuit du 20 au 21 mars.

Le gouvernement solidaire des populations de Séguélon:

La ville de Séguélon, située dans le département d'Odienné (région du Kabadougou) a été frappée également par de violents vents dans la nuit de 31 mars au 1er avril dernier. Ces intempéries causant d'importants dégâts matériels ont fait une soixantaine de familles sinistrées. Afin de réduire les risques de vulnérabilité des populations victimes de ce sinistre, une délégation du ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté s'est rendue dans la localité le 18 mai 2022. L'objectif de la visite était de traduire la compassion du Gouvernement aux populations sinistrées à travers des dons de vivres, non-vivres et en numéraire.

Ce sont 80 sacs de riz de 25 kg, 20 cartons d'huile, 15 cartons de tomate concentrée, 20 cartons de pâte alimentaire et 160 sacs de sel qui ont été mis à la disposition des personnes sinistrées. En ce qui concerne l'assistance en non-vivres, le gouvernement a fait don de 70 nattes à coucher, 20 cartons de savon, 200 bouilloires ainsi que 10 tonnes de ciment et 200 feuilles de tôles qui permettront de réhabiliter les habitations détruites et autres infrastructures endommagées par cette tornade. À cela s'ajoute un don en numéraire d'un montant global de 1.000.000 FCFA destinés à toutes les couches de la population de la commune de Séguélon. À ces dernières, au nom de la ministre, Dion Valérie, Directrice de la solidarité, a transmis des mots de remerciements pour l'hospitalité et la solidarité exprimées à l'endroit des sinistrés.

Le 16 mai 2022, une délégation du ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté était aux côtés des victimes et des familles d'accueil. Ce sont 35 familles de Kenegbè et 40 de Babien qui ont vu leurs maisons décoiffées dans la soirée du jeudi 7 avril 2022, par de violents vents. On note que les localités de Koro (région de la Bagoué), Kenegbê-sud et Babien (région du Worodougou) touchées récemment par le passage de tornades ont bénéficié de la compassion et de la solidarité de l'État.

Au nom de la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Sévérine Zohoré, a transmis la compassion du gouvernement aux populations impactées par ce sinistre avant de les assurer du soutien constant de l'État toutes les fois qu'elles seront dans le besoin. "La Solidarité nationale continuera toujours de se manifester", insiste la représentante de la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté. Soulignons que les villages de Kenegbè Sud et Babien ont reçu 11 millions de Fcfa en vivres, non-vivres et en numéraire, à la suite des tornades dans le département de Séguéla.