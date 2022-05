Cote d'Ivoire: Droits d'auteur et droits voisins - Le Burida et les faitières de l'industrie touristique accordent leurs violons

Le Bureau ivoirien du droit d'auteur (Burida et les faitières de l'industrie touristique - la Fédération nationale de l'industrie hôtelière (Fnih) et la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire (Fenitourci) - accordent leurs violons. Les difficultés ont été aplanies au cours d'un atelier qui s'est tenu le jeudi 19 mai 2022, à la salle de conférences du ministère de l'Économie et des Finances sise au 20e étage de l'immeuble Sciam à Abidjan-Plateau.

La rencontre a été initiée par le Secrétariat exécutif du Comité de concertation État secteur privé (Se-Ccesp) en collaboration avec le Conseil national du tourisme (Cnt). Au sortir de l'atelier, des appels ont été lancés aux acteurs. Le premier en direction des opérateurs économiques et aux faîtières, les appelant à harmoniser leurs positions et à travailler en synergie dans la mise en œuvre des dispositions du protocole pour les négociations futures. Le deuxième appel a été lancé à l'endroit des créateurs des œuvres de l'esprit pour un renforcement de la collaboration avec les utilisateurs des œuvres de l'esprit, afin de permettre aux premiers de vivre de leur art.

Le troisième appel est adressé à la tutelle des professionnels du tourisme, afin de poursuivre son action d'encadrement et de structuration de ceux-ci et du secteur du tourisme. Mais également pour engager une réflexion plus approfondie visant à mieux apprécier la rentabilité économique des établissements touristiques au regard des multiples charges fiscales, parafiscales et autres prélèvements et en fonction de la taille des établissements.

Satisfécit général...

En guise d'actions futures à mener, il a été proposé que le Secrétariat exécutif du Ccesp crée un cadre de suivi-évaluation en liaison avec les ministères de la Culture et du Tourisme, les faîtières ainsi que le Burida conformément aux dispositions de l'accord.

Représentant le Secrétariat général du gouvernement, Kouassi Assamoi Augustin a félicité et encouragé le Ccesp et son Secrétaire exécutif - dirigé par Mariam Fadiga Fofana - "à poursuivre l'action de concertation chaque fois que le besoin est, afin de régler les litiges qui peuvent naître de l'interprétation des textes.

Ce satisfécit a été partagé par Dr Germain N'Dri Aphing-Kouassi, secrétaire exécutif du Cnt et Akpatou Serge, Dga du Burida. Lolo Diby et Diomandé Mamadou, respectivement présidents de la Fnih-CI et de la Fenitourci, ont également exprimé leur satisfaction et leur engagement à se conformer à l'accord.