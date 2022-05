Cote d'Ivoire: 1ère Promotion de l'École supérieure du pétrole et de l'énergie - Les Masters soutenus avec brio, selon Keïta Kamara Nina, Dga de Gestoci

La quarantaine d'étudiants de la première promotion de l'École supérieure du pétrole et de l'énergie (Espe), hébergé par l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro, ont soutenu avec succès, les 16 et 17 mai, leurs mémoires de Master au bout de deux ans de formation en économie et techniques pétrolières.

Et au dire de Keïta Kamara Nina, directeur général adjoint de la Société de Gestion des stocks pétroliers (Gestoci), présidente de jury, les premiers impétrants ont été à la hauteur des ambitions assignées à l'Espe. " Nous disposons aujourd'hui, d'un gisement de compétences pour l'amont et l'aval pétrolier de la Côte d'Ivoire ", a-t-elle déclaré.

Keïta Kamara Nina a justifié ce satisfécit par le très bon niveau des impétrants qu'elle a examiné. " En tant que présidente du jury, j'ai été très impressionnée par la qualité du travail des étudiants, ainsi que leur compétence et leur expertise ", a-t-elle précisé.

La Dga de Gestoci a donc salué la vision du Président Alassane Ouattara, à travers la création de cette École supérieure de pétrole et de l'énergie. " Comme vous le savez, la vision du Président de la République est de faire de la Côte d'Ivoire, le hub pétrolier de l'Afrique de l'ouest. Je peux vous rassurer qu'avec cette promotion, nous avons le capital humain nécessaire pour fournir aux entreprises, des ressources humaines de qualité dont elles ont besoin pour accompagner la vision du Chef de l'État ", s'est réjouie Keïta Kamara Nina.

Gestoci pour la valorisation des compétences issues de l'Espe:

C'est en cela qu'elle a réitéré la volonté de Gestoci de consolider ce partenariat avec l'Espe. L'objectif pour l'entreprise publique étant de capitaliser les compétences qui sortiront de cette institution d'élite et de contribuer à la consolidation des ressources humaines que la Côte d'Ivoire met à la disposition des entreprises du secteur.

Elle n'a pas manqué de relevé " qu'avec l'Espe, les jeunes ivoiriens désireux de se former en pétrole et énergie n'ont plus besoin d'aller payer cher en Europe. D'autant que l'Espe forme des ressources humaines de haute qualité et à moindre coût. Ce qui permet aux étudiants ivoiriens issus de familles démunies d'avoir les mêmes diplômes que ceux de familles nanties ".