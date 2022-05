Ile Maurice: Alex Rangapanaiken - Quand créativité et mélange de saveurs font bon ménage

Doser, filtrer, jongler et shaker le tout pour donner vie à de véritables spectacles visuels ! C'est avec cela qu'Alex Rangapanaiken régale ses clients. Le jeune homme a récemment reçu le titre de meilleur barman de Maurice. Rencontre...

À seulement 29 ans, l'Assistant Bar Manager de l'hôtel Méridien a fait fort en raflant le premier prix du concours de meilleur barman organisé par l'école hôtelière Sir Gaëtan Duval en collaboration avec le Tourism Employees Welfare Fund, qui a eu lieu le vendredi 13 mai, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du cocktail.

Une belle surprise pour Alex qui en est à sa première compétition nationale. "Je suis extrêmement heureux de cette grande victoire. Je dédie ce succès à ma mère, je sais qu'elle est fière de moi là où elle est", confie le jeune homme. C'est avec une bonne dose de saveurs fraîches, subtiles et exotiques, savamment calculées et intelligemment diluées, qu'Alex a surpris les membres du jury.

Il a tout misé sur l'élaboration d'un cocktail à base de jus de chayotte, purée de giraumon, jus de tamarin, piments broyés et liqueur. Sa création, il l'a intitulée Zoli Mamzel en hommage à l'un des restaurants du Méridien, mais aussi à la culture mauricienne en n'utilisant que des ingrédients locaux. "C'est un concept très original et inattendu qui a transporté les palais. L'idée était de casser l'image du cocktail classique en incorporant des produits locaux", explique-t-il.

Pour le jeune homme, qui s'est lancé dans ce métier il y a 14 ans, tout est une question d'équilibre, d'originalité et de créativité. "Il faut savoir marier les saveurs avec une grande subtilité pour que ce soit agréable en bouche." La précision est son maître-mot. Chaque expérimentation est calibrée car, avec lui, il n'y a pas de place pour des conjectures. "Pour être un bon barman, il faut être précis, rigoureux, organiser son plan de travail, bien connaître ses dosages et ne jamais cesser de créer pour se démarquer et innover."

Son rêve : devenir Bar Manager et former des jeunes dans ce domaine ainsi que placer l'île à l'échelle internationale. En attendant, il ne chôme pas et retourne derrière son bar pour bien se préparer et dégainer son shaker pour des boissons pleines de couleurs, de senteurs et de saveurs !