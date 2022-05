Maroc: Le ministère de la Culture a pris toutes les mesures nécessaires pour faire du 27è SIEL une réussite (M. Bensaid)

Rabat — Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la réussite de la 27ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL) qui sera organisée à Rabat cette année à titre exceptionnel, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre Mohamed Mehdi Bensaid.

Répondant à une question orale sur "le Salon international de l'édition et du livre", présentée par le groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme à la Chambre des représentants, M. Bensaid a affirmé que son département est soucieux de présenter des prestations de haut niveau aux visiteurs du SIEL et d'accueillir dans les meilleures conditions les exposants nationaux et étrangers.

En ce qui concerne les visites scolaires, le ministre a fait savoir qu'un système de préinscription a été adopté pour que les enfants puissent bénéficier comme il se doit de la programmation culturelle qui leur est dédiée.

Généralement, la programmation culturelle de cette année a été conçue de manière à valoriser l'image du Royaume en tant que terre de rencontre et de dialogue entre les cultures et les peuples, a noté M. Bensaid, ajoutant que cette 27ème édition mettra à l'honneur Rabat comme capitale de la culture africaine et islamique.

C'est dans cet esprit que les littératures africaines ont été choisies comme invité d'honneur de cette édition, a-t-il précisé, faisant état d'une étroite coordination avec les l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO) qui est partenaire dans la célébration de "Rabat, capitale de la culture dans le monde islamique 2022".

L'édition 2021 du SIEL ne s'était pas tenue en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie du Covid-19. L'Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC), qui abritait habituellement le Salon, avait été alors réaménagé en un hôpital de campagne pour les patients de Covid-19.