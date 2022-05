Afrique: Appel conjoint - Justice pour Salah Hamouri

communiqué de presse

Le matin du 7 mars 2022, l'armée israélienne a fait irruption au domicile de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri et l'a placé en détention administrative. Mais en fait, cela fait plus de vingt ans que Salah Hamouri est harcelé par les autorités israéliennes : détentions, restrictions de mouvement et séparation de sa femme et de ses enfants.

Aujourd'hui, il est détenu sans chef d'inculpation et menacé d'expulsion de sa terre natale. Amnesty International France, l'ACAT-France, la FIDH et de nombreuses organisations de la société civile, demandent aux autorités françaises d'agir à leurs côtés pour ce ressortissant français.

Agissons pour mettre fin à la détention administrative dont il fait l'objet.

Agissons pour empêcher son expulsion de Jérusalem, ville où il est né et a toujours vécu.

Agissons pour que son épouse, interdite de territoire israélien jusqu'en 2025, puisse rendre visite à son mari et communiquer avec lui.

Agissons pour que sa demande de regroupement familial plusieurs fois adressée au ministère de l'Intérieur israélien soit étudiée, afin de permettre à cette famille de vivre ensemble.

Agissons enfin pour montrer, en ce début de quinquennat, l'attachement de la France au respect des droits humains.

Le harcèlement dont font l'objet Salah Hamouri et sa famille doit cesser ! Nous comptons sur les autorités françaises pour que les droits de ce citoyen français, avocat et défenseur des droits humains ne soient plus bafoués.

Signataires : ACAT, Amnesty International France, CFDT, CGT, Confédération paysanne, FIDH, Fédération Syndicale Unitaire (FSU), Human Rights Watch, Plateforme des ONG Françaises pour la Palestine, Solidaires, Syndicat des avocats de France (SAF), Union nationale des étudiants de France (UNEF)