Algérie: La loi portant régime général des forêts bientôt sur la table du gouvernement

Alger — La nouvelle loi portant régime général des forêts sera "bientôt" sur la table du gouvernement, a fait savoir lundi à Alger, le Directeur général des forêts, Djamel Touahria.

Invité de l'émission "Forum de la Radio" diffusée par la chaîne 1 de la Radio algérienne, M. Touharia a précisé que ce projet de loi était actuellement au niveau du ministère de la Justice, en attendant sa présentation au gouvernement puis devant les deux chambres du Parlement.

Ce projet de loi comprend plusieurs mesures permettant de relancer ce secteur, notamment l'ouverture du champ d'investissement et l'imposition de sanctions sévères pour protéger ces espaces des agressions.

Le texte impliquera également les habitants des zones montagneuses et forestières en les incitants à investir et à contribuer au développement de ces régions, pour être des acteurs dans la protection des forêts, selon M. Touahria.

"Datant de 1984, la loi en vigueur n'est pas adaptée aux développements actuels et à l'impérieuse nécessité d'ouvrir le secteur aux investissements", a-t-il ajouté.

M. Touahria a fait remarquer que le couvert forestier en Algérie qui s'étend sur une vaste superficie de 4,1 millions d'hectares suscite les convoitises de certains qui s'adonnent à l'exploitation anarchique de cette richesse par la construction ou l'expansion agricole.

Des actions, dira-t-il, qui causent une détérioration du couvert végétal, des incendies et l'érosion des sols, d'où l'impératif d'imposer des mesures dissuasives dans le cadre de ce projet de loi.

S'agissant de la lutte contre les feux de forêt, M. Touahria a affirmé que le secteur de l'Agriculture œuvrait en coordination avec les autres départements pour activer le rôle scientifique et technique en matière de prévention.

Cela passe par le centre opérationnel situé au niveau central et doté de capacités et de moyens techniques et qui surveille via les satellites les températures élevées à travers le pays, et fournit des images et des chiffres sur les lieux susceptibles des départs de feux, ou les premières indications de leur déclenchement, ce qui permet une intervention rapide, a-t-il encore expliqué.

Dans le cadre de l'appui à l'intervention scientifique dans le domaine de la prévention et de lutte, une réunion se tiendra mercredi avec l'Agence spatiale algérienne, pour doter le secteur des Forêts de nouveaux moyens techniques qui lui permettront d'identifier avec précision les lieux dans lesquels il peut intervenir, ajoute M. Touahria.

Par ailleurs, le mois prochain, des programmes seront mis en œuvre pour acquérir de nouveaux moyens ayant bénéficié récemment d'une levée de gel, selon le même responsable.

Un programme d'extension du barrage vert d'un million d'hectares

Evoquant le bilan de la campagne de reboisement (entre octobre 2021 et mars 2022), M. Touahria a fait état de 11 millions arbres plantés. M. Touahria a également rappelé que le programme du barrage vert sera relancé conformément à un plan "scientifique et moderne" comptant la plantation de toutes les espèces végétales de valeur ayant une rentabilité économique à l'instar de l'arganier, le caroubier, les pistachiers, les figues de barbarie en sus de différentes herbes médicinales et aromatiques.

Le DGF a affirmé, dans ce cadre, que son secteur œuvrait en collaboration avec le centre des recherches forestières sis à Tindouf pour développer ce genre de cultures tout en appuyant cette activité avec des laboratoires et unités de transformation pour l'extraction des huiles. Cette démarche permettra aussi d'associer la femme rurale et mettre en valeur son savoir-faire en la matière, a-t-il ajouté.

S'étendant sur une superficie de 3 millions d'hectares et couvrant près de 28 wilayas, le barrage vert sera élargi, à moyen terme, avec 1 million d'arbres pour atteindre les 4 millions d'hectares, a déclaré le DGF, M. Touahria, soulignant que cette mesure est à même de permettre la réalisation de son objectif principal à savoir la lutte contre la désertification.

Des cadres de la DGF ont été dépêchés à 13 wilayas pour faire le point sur la situation des forêts, a fait savoir M. Touahria.

Les citoyens seront associés dans la protection des pâturages et des régions forestières, le reboisement des zones dégradées, outre la plantation des arbres fruitiers, a mis en avant le DGF.

Par ailleurs, la DGF a dédié des terrains au développement agricole, autorisé l'exploitation des forêts de manière légale et prévu des programmes de mise en valeur des terrains ayant subi des glissements.

Pour ce qui est du tourisme forestier, la Direction générale des forêts s'emploie en coordination avec le secteur du tourisme à organiser des randonnées dans la nature et des sorties de plantation encadrées par plus de 600 associations nationales. Il s'agit également d'ouvrir la voie aux investisseurs pour doter les forêts d'espaces de détente selon un cahier de charges.

A ce jour, 70 forêts au niveau national sont équipés par des investisseurs dans le cadre d'un programme comptant 120 forêts. Les dossiers restants sont en cours d'examen, a-t-il dit.