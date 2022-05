Algérie: Hammadi - Les collectivités du littoral exhortées à faire preuve d'esprit entrepreneurial

Bejaia — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hammadi, a exhorté, lundi, les collectivités du littoral à s'impliquer davantage dans la préparation et l'organisation de la saison estivale, les invitant à faire preuve d'initiatives et d'esprit entrepreneurial.

"Il s'agit de faire un effort là où les moyens manquent", a-t-il souligné, n'excluant pas de recourir aux actions de volontariat pour assurer l'accueil au niveau des plages, l'hygiène et l'animation en leur sein.

Pour soutenir ses propos, le ministre a pris pour exemple l'effort fourni sur les plages de Bejaia et qui a donné des résultats jugés admirables.

En effet, bien que manquant de moyens, pour la plupart, les présidents des Assemblées Populaire Communales (APC) ont dû faire appel aux mouvements associatifs et à certains organismes publics pour nettoyer et débarrasser quasiment toute la côte de la wilaya des souillures et autres détritus qui la jonchent.

"Les plages se sont métamorphosées", s'est réjoui le ministre, en passant en revue toute les plages allant de Melbou à l'extrême Est jusqu'à Bejaia sur un linéaire d'une trentaine de km, dont certaines continuent à faire l'objet d'un grand nettoiement.

Soutenues par les forestiers et les agents des travaux publics, les collectivités ont mobilisé les cribleuses, les niveleuses et les camions pour embellir les espaces, nettoyer les bandes boisées proches des rivages, assurer l'entretien des arbres en détruisant toutes les cabanes indues s'y trouvant.

L'aménagement des accès aux plages, la délimitation des parkings et des lieux destinés à la concession pour les prestataires de services ainsi que la réalisation de belvédères de chemins de promenades n'ont pas été en marge de ces actions, menées par plus de 4.000 bénévoles mobilisés par la direction de la jeunesse et des ports, les APC et le mouvement associatif.

"J'ai bon espoir que cette saison soit une réussite", a commenté le ministre, qui a fondé son constat sur l'état de la préparation des hôtels pour l'accueil des estivants, d'autant plus que la wilaya jouit d'un potentiel naturel et touristique exceptionnel.

La saison s'annonce a ce titre prometteuse, à fortiori, pour les hôteliers et autres professionnels du tourisme qui ont cruellement enduré les effets de la crise sanitaire de la Covid-19 et qui ont tous à cœur de rebondir et de retrouver le sourire... commercial.