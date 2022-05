Soudan: Al-Hadi Idris salue les positions de l'Égypte soutenant le Soudan

Khartoum — Le membre du Conseil de souveraineté de transition, le Dr Al-Hadi Idris, a reçu lundi au Palais républicain l'ambassadeur d'Égypte au Soudan, Hussam Eissa.

La rencontre a apprécié les positions de soutien de l'Égypte au Soudan dans les forums régionaux et internationaux, et sa volonté de suivre les événements et les développements politiques auxquels le Soudan est témoin. Dr. Idris a salué la fermeté des relations fraternelles entre les deux pays et les étapes avancées atteintes dans les projets stratégiques et de développement conjoints dans les deux pays.

L'Ambassadeur Hossam Eissa a affirmé dans un communiqué de presse le soutien de l'Égypte au Soudan dans tous les domaines politique, humanitaire et de développement, et sa pleine volonté de réussir la période de transition au Soudan d'une manière qui réalise les intérêts, les aspirations et les aspirations du peuple soudanais, notant que la sécurité et la sûreté du Soudan et de l'Égypte sont indivisibles.

Il a affirmé le soutien de l'Égypte à un accord total entre toutes les composantes politiques du Soudan pour atteindre les objectifs de la révolution. L'ambassadeur égyptien a déclaré qu'il avait informé le membre du Conseil de souveraineté des progrès de la mise en œuvre des projets de développement entre les deux pays, ajoutant que la réunion avait été caractérisée par la compréhension mutuelle, la transparence, la franchise et la convivialité.