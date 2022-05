Soudan: Le pays et l'Algérie conviennent d'accroître les échanges commerciaux et les investissements

Khartoum — Le Soudan et l'Algérie ont convenu de l'importance de lever les obstacles qui entravent l'augmentation des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays.

L'accord a été conclu lors d'une réunion du Comité mixte de consultation politique soudano-algérien, qui s'est tenue les 22 et 23 mai au siège du ministère des Affaires étrangères à Alger, dans laquelle la partie soudanaise était dirigée par le directeur du Département des affaires arabes au Ministère des affaires étrangères, l'Ambassadeur Al-Mansour Ibrahim Boulad, tandis que la partie algérienne était dirigée par le Directeur général des pays arabes au Ministère algérien des affaires étrangères, Noureddine Khandoudi.

Les parties sont également convenues d'intensifier la coopération dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de l'élevage, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des industries pharmaceutiques. Les deux parties ont échangé des points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, et ont partagé des visions identiques sur bon nombre de ces questions dont la région et le monde sont témoins. Les deux parties ont souligné l'importance de tenir la quatrième session du comité ministériel conjoint après le sommet arabe qui se tiendra en Algérie en novembre prochain, dirigée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, afin de renforcer la coopération bilatérale entre eux dans tous les domaines.

La partie algérienne a également promis d'offrir des possibilités de formation à un certain nombre de jeunes diplomates à l'Institut des relations diplomatiques et internationales du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. Les deux parties ont salué l'esprit de fraternité et de franchise qui a prévalu dans les réunions, qui reflétaient honnêtement la fermeté des relations existantes entre les deux pays et peuples frères.

Pendant ce temps, l'Ambassadeur Al-Mansour Ibrahim Boulad et la délégation qui l'accompagne ont rencontré le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l'Étranger, Chakib Rachid Qayed, qui a salué les relations historiques et fraternelles entre les deux pays frères et appelé à intensifier les travaux pour promouvoir à des niveaux plus élevés les relations bilatérales et a affirmé la vivacité de la consultation et de la coordination entre le Soudan et l'Algérie dans tous les domaines. Fin Th