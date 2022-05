Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit la délégation du Secrétariat de l'IGAD

Khartoum — Le ministre des Affaires étrangères par intérim, l'ambassadeur Ali Al-Saddiq, a reçu dans son bureau une délégation du Secrétariat de l'IGAD - le Centre de développement des communautés pastorales et de l'élevage.

L'objectif de la réunion était d'informer et de signer le protocole sur la libre circulation du bétail dans les pays de l'IGAD, qui a été approuvé par le Conseil ministériel de l'Organisation en juin de l'année dernière, ainsi que par les ministres de l'élevage de l'IGAD en novembre 2021. Le Ministre des affaires étrangères a souligné le grand rôle du secteur de l'élevage dans la réalisation du développement dans la région, en particulier dans la sécurité alimentaire et l'augmentation des recettes d'exportation, affirmant que le Soudan était prêt et aspireait, en tant que chef de l'organisation IGAD, à jouer un rôle plus important dans le soutien au secteur de l'élevage dans la période à venir.

Il s'est également félicité du rôle de l'organisation et de son appui technique et logistique aux étapes de l'adoption du Protocole sur la libre circulation du bétail, et a souligné l'importance de la prochaine étape en ratifiant le protocole et en mettant en œuvre sa feuille de route. À l'issue de la réunion, le ministre des Affaires étrangères a signé le Protocole sur la libre circulation du bétail dans les pays de l'IGAD et le Protocole sur la libre circulation dans les pays de l'IGAD, qui a été adopté par les ministres de l'Intérieur et du Travail de l'IGAD à Khartoum en février 2020, car les deux protocoles seront signés par les ministres des Affaires étrangères des pays de l'IGAD dans la période à venir.

Dans un développement connexe, le Secrétariat de l'IGAD organisera du 24 au 25 mai, en coopération avec les ministères des Affaires étrangères et des Ressources animales, des consultations nationales à grande échelle avec la participation des ministères et des parties prenantes concernés, sur les moyens d'accélérer les procédures de ratification du Protocole sur la libre circulation des animaux et de le mettre en œuvre et de renforcer la coordination et la coopération entre toutes les parties prenantes au cours de la période à venir.

Il convient de noter que le Protocole sur les mouvements de bétail de l'IGAD vise à renforcer la coopération entre les pays de la région en facilitant les mouvements de bétail et de bergers à travers les frontières internationales, le développement des communautés frontalières, l'amélioration du commerce du bétail et la lutte contre les maladies et les épidémies transfrontalières. La mise en œuvre de ce protocole commencera après l'achèvement des procédures de ratification dans quatre des sept pays de l'IGAD. Fin Th