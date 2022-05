Gabon: Tchibanga - Séminaire de formation sur le thème " Réussir Son Projet Agricole "

Depuis la chute des cours de pétrole enclenchée en 2015, le Gabon a mis en place un Plan de Relance de l'Economie, déclinaison du Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE), qui porte sur le redressement de l'économie.

Un des principaux objectifs est de favoriser une création de richesse inclusive et créatrice d'emplois, source de réduction des inégalités. Toutefois, depuis 2020, la pandémie a entraîné les économies mondiales dans une crise socio-économique sans précédent avec ralentissement des systèmes de production nationaux entraînant une récession mondiale, ce qui a eu des conséquences dramatiques pour les populations africaines en général et gabonaises en particulier : chômage de masses précarité exacerbée, baisse du pouvoir d'achat des ménages, etc.

Pour ce faire, le Plan de la Transformation et de l'Accélération 2021-2023 recommande un renforcement du capital humain avec une importance d'autant plus critique de la mise en place de systèmes sanitaires et éducatifs performants.

C'est dans cette optique d'accompagner les autorités gouvernementales qui ont milité pour une réduction des importations agricoles de 50% à l'horizon 2023 pour relancer le secteur agricole que l'Union des Coopératives Agricoles de la Nyanga (UCAN) épaulée par la Direction Générale de l'Agriculture via la province a organisé des sessions de formations agricoles sur le thème principal : " Réussir son Projet Agricole ". En effet, suite à la présentation du Recensement de Général de l'Agriculture, les spéculations suivantes ont été identifiées : Banane, Manioc et cultures maraîchères.

L'objectif de formation a été de renforcer la capacité organisationnelle et opérationnelle des acteurs, de proposer des alternatives agricoles, économiques, environnementales durables et rentables et de renforcer la résilience des acteurs à travers la promotion du lobbying. Et les résultats obtenus sont les suivants : la capacité organisationnelle des acteurs est renforcée, efficience dans la gestion de l'exploitation et la résilience des acteurs à travers la promotion du lobbying est renforcée.

C'est ainsi que du 09 au 10 mai 2022 dans la Nyanga, la Direction Provinciale de l'Agriculture et l'UCAN ont organisé une session de formations au profit des acteurs agricoles de Tchibanga avec les consultants suivants : Dr. Franck Elmer Essono Edoh qui a communiqué sur le thème "Les jeunes dans l'agriculture : comment les impliquer et les maintenir ? " et le Coach à succès Cédric Pambo Mapicka qui a communiqué sur le thème " Les bases théoriques du succès et les clefs financières pour la prospérité de son projet agricole ".

Durant deux (2) jours, les intervenants ont informés les jeunes et agriculteurs sur la nécessité d'entreprendre de manière durable et professionnelle dans le secteur agricole, pourtant pourvoyeur de richesses, d'emplois et d'opportunités. En effet, le Gabon a du potentiel naturel et des talents provinciaux dans le secteur agricole, il nous faut continuer la mutualisation des facteurs de production afin d'avoir plus de modèles et de success story.