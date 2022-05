Congo-Kinshasa: La solution militaire est la plus efficace face à l'insécurité, estime Jacques Djoli

La solution militaire reste la plus efficace face à l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), occasionnée notamment par les rebelles du M23. Jacques Djoli, professeur en droit constitutionnel l'a affirmé lundi 23 mai à Radio Okapi.

" La solution la plus efficace est militaire. Et c'est ce que les FARDC et la MONUSCO sont en train d'administrer, et donc il faut une efficacité et de l'appui comme ça se fait maintenant pour détruire ce groupe armé réfractaire qui a été défait par les FARDC qui se sont réfugiées au Rwanda et en Ouganda et qui s'est refait en force ", a-t-il souligné.

Jacques Djoli salue aussi l'action diplomatique du Président de la République Felix Tshisekedi, consistant à mettre chaque état de la sous-région devant ses responsabilités.

Il précise en effet que la " dimension militaire est importante et que nous ne pouvons pas exclure la dimension diplomatique ".

Il dit croire qu'avec la présence du Kenya qui vient dans le cadre du processus de paix, il faudra que chacun soit mis devant ses responsabilités :

" Le Rwanda, l'Ouganda et aujourd'hui nous nous félicitons de la présence du chef de l'Etat au Burundi. Là aussi les groupes qui opèrent vers Minembwe, Kabare et autres doivent être écrasés et chaque pays doit assumer ses responsabilités ".