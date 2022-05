Soudan: Daglo affirme la volonté de l'État à parvenir à la justice

Khartoum — Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition, le Liut-Gén. Mohamed Hamdan Daglo, a affirmé la volonté de l'État d'atteindre les faits de manière transparente et claire, de révéler la vérité et d'appliquer la justice contre les auteurs des événements qui ont eu lieu dans la ville de Genaina et le camp de Kerenak en avril dernier.

Lors de sa rencontre lundi à son bureau du Palais républicain avec le président de la Commission nationale des droits de l'homme, le Dr Rifi'at Mirghani Abbas, le vice-président du Conseil de souveraineté transitoire a appelé à accélérer la présentation du rapport spécial sur les événements qui ont eu lieu à Genaina et au camp de Kerenak, après la visite de terrain de la commission dans l'État de l'ouest-Darfour et son évaluation de la situation sur le terrain.

Dans un communiqué de presse, le Dr Rifi'at Mirghani a déclaré que la réunion avait abordé les mesures prises par l'État en coordination avec le gouvernement de l'État de l'ouest-Darfour, qui ont beaucoup contribué à calmer la situation et à améliorer la situation humanitaire et sécuritaire dans l'État. Il a indiqué qu'il avait informé le Vice-Président du Conseil de la souveraineté d'un certain nombre de questions liées aux droits de l'homme au Soudan, en plus des résultats de la visite de la Commission nationale des droits de l'homme à Genaina et Kerenak et de l'enquête sur les récents événements dans l'État. Fin Th