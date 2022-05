Soudan: Graham rencontre des ambassadeurs du Soudan en France et au Maroc

Khartoum — Le ministre de la Culture et de l'Information, le Dr Graham Abdul-Gadir, et le sous-secrétaire du ministère, le Dr Nasr-Eddin Ahmed, ont reçu, lundi les nouveaux ambassadeurs du Soudan en France et au Maroc, Khalid Mohamed Farah, et Mawada Omer Haj Al-Toam, et ont examiné les moyens de renforcer les relations du Soudan avec la France et le Maroc dans le domaine de l'information, culture et tourisme.

Dans un communiqué de presse, l'Ambassadeur Khalid Farah a déclaré que le Ministre et le Sous-Secrétaire du Ministère de l'Information leur ont fourni des conseils et des directives pour renforcer les relations et la coopération entre le Soudan et la France et le Maroc dans les domaines de la culture, du tourisme et de l'information. Fin Th