Burkina Faso: Assemblée générale femmes du CDP - Section Kadiogo - " Tout le monde doit accompagner le gouvernement de la transition " (Marie Blandine Sawadogo, vice-présidente du CDP)

Pour la paix et la sécurité au Burkina Faso les femmes du Kadiogo et militantes du Congrès pour la démocratie et le progrès (aile historique) ont tenu une assemblée générale ordinaire le samedi 21 mai 2022 dans la salle du CENASA à Ouagadougou. Elles disent apporter leur soutien au Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) car il y a de l'amélioration dans les actions du gouvernement de la transition.

En plus, elles rappellent que le parti de Blaise Compaoré existe toujours et continue à mobiliser la troupe. Les femmes du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) de la section du Kadiogo (l'aile historique) ont bravé la pluie matinale du samedi 21 mai dernier pour assister à leur assemblée générale. L'intérieur de la salle du CENASA a refusé du monde.

Les femmes du parti devaient se pencher sur la situation nationale qui prévaut au Pays des hommes intègres. A les écouter, pour un pays de paix, de sécurité et de vivre ensemble, il faut accompagner le gouvernement en place et pour ce faire, elles disent soutenir le président du Faso, Paul-Henri Damiba.

Visiblement heureuse de la mobilisation et de l'engagement des femmes, Béatrice Ouédraogo/Nassa, présidente du comité d'organisation et responsable des femmes du Kadiogo a remercié ses sœurs d'être sorties massivement pour montrer que le CDP de Blaise Compaoré est présent et continue d'exister. Selon elle, on doit accompagner le gouvernement de la Transition parce que leur fondateur Blaise Compaoré a toujours œuvré pour la paix durant ses 27 ans de règne. Grâce aux actions du MPSR, les choses sont en train de bouger et avec un peu de temps de bons résultats seront engrangés, a-t-elle indiqué.

Quant à Marie Blandine Sawadogo, coordonnatrice de l'assemblée et vice-présidente du parti, la présente rencontre est très fondamentale pour elle et surtout pour toutes les femmes car il faut remobiliser davantage. Elle a réaffirmé leur engagement à accompagner le MPSR pour la paix, la sécurité dans le pays car si " on va ensemble on va réussir ". De ses explications, on ne devrait pas dire au MPSR de partir parce qu'il y a des attaques car ils sont venus les trouver. Il faut noter que la rencontre a été présidée par le président par intérim du CDP, Achille Tapsoba avec à ses côtés Salif Tiemtoré.