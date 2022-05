Madagascar: Poésie - Lancement du Grand Prix de poésie Martial Sinda

Pour faire la promotion dans les pays du Nord de poètes résidant dans le Sud, le Printemps des Poètes des Afriques et d'Ailleurs lance le Grand Prix de poésie Martial Sinda qui sera remis à Madagascar en mars 2023, lors de la 20e édition du festival. Date de clôture pour y participer, le 31 octobre 2022. Rencontre avec le poète et universitaire Thierry Sinda, président-fondateur du festival.

Quelle est la signification du Grand Prix de poésie Martial Sinda que vous avez décidé de créer ?

Lors du 10e anniversaire du Printemps des Poètes des Afriques et d'Ailleurs, j'ai conçu l'Anthologie des poèmes d'amour des Afriques et d'Ailleurs (éd. Orphie)avec les avant-propos de trois éminentes personnalités originaires : de l'océan Indien, Jacques Rabemananjara ; de l'Afrique continentale : le président du Sénégal Abdou Diouf ; et des Caraïbes : la ministre française des Outre-Mer, George Pau-Langevin. Ce fut un événement littéraire ! Pour le 20e anniversaire de notre festival de poésie, nous créons le Grand Prix de poésie Martial Sinda destiné à récompenser un auteur du Sud.

Vous lancez en quelque sorte un Grand Prix francophone de poésie ouvert aux auteurs du Sud, pourquoi avez-vous choisi de le limiter aux auteurs malgaches ?

Attention, ce n'est guère un Grand Prix de poésie malgacho-malgache. Peuvent y participer, tous les auteurs résidant à Madagascar indépendamment de leur nationalité. Les Comoriens, les Antillais, les Ivoiriens, les Congolais et tous les autres exilés vivant en terre malgache. Nous sommes et demeurons dans un esprit de Néo-Négritude. Le Grand Prix de poésie Martial Sinda est une distinction panafricaine remise en terre malgache pour des raisons de logistique. Nous sommes une structure indépendante, et à 6 mois de la clôture de notre Grand Prix (en octobre 2023), nous ne sommes pas en mesure d'avoir des représentants dans toute l'Afrique et aux Caraïbes qui nous fassent remonter les meilleurs textes.

Quels sont les autres critères pour prendre part au Grand Prix de poésie Martial Sinda ?

Il faut nous soumettre un recueil de poésies inédit (non publié) écrit en français, et comportant une vingtaine de poèmes. Un seul recueil par participant. La thématique que nous avons retenue est celle que nous défendons au sein du Printemps des Poètes des Afriques et d'Ailleurs : histoire-mémoire et résistance à l'image de la poésie de nos parrains : Jacques Rabemananjara et Martial Sinda.

Qui sont les membres du jury et quelle est la nature du Grand Prix ?

Les membres du jury appartiennent tous au Printemps des Poètes des Afriques et d'Ailleurs. Ils ont tous publié, sauf Moa Abaid, le directeur artistique du festival, qui est acteur et metteur en scène. Il est d'origine algérienne. Parmi les membres du jury-poètes, nous avons une Malgache : Francine Ranaivo (nièce de Flavien Ranaivo et présidente de l'Alliance Internationale des Femmes des France et de Madagascar) ; deux Martiniquais : Henri Moucle (auteur entre autres de chant du Black Paname éd. Delatour France) et Denise Chevalier (aussi bibliothécaire) ; un Algérien : Habib Osmani (auteur entre autres de L'Abécédaire poétique de l'Algérie colonisée éd. Marsa) ; une Guyanaise : Marie France Danaho (poétesse reconnue en Guyane, autrice de nombreux recueils) ; et moi-même en suis le président. Le Grand Lauréat aura son recueil de poèmes publié chez un éditeur parisien et promotionné dans l'espace francophone international par nos soins. En outre, il est à l'étude, la possible participation à Madagascar pour l'événement de délégations de poètes venant des cinq coins du globe... Ça dépendra de nos partenaires.