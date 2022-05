Madagascar: Vaccination Covid-19 - Lancement imminent de la campagne de 100 jours

Un an après l'introduction de la vaccination contre la Covid-19 dans le pays, en mai 2021, Madagascar enregistre toujours un faible taux de vaccination par rapport aux objectifs visés (50,5% de la population à atteindre avant fin juin 2023).

Actuellement, moins de 5% de la population de la Grande île sont vaccinés. Afin de... " booster " la vaccination, le pays enclenche la vitesse supérieure à travers une " campagne de 100 jours de vaccination contre la Covid-19 ". A travers cette campagne nationale prévue démarrer dans le courant de la semaine, on prévoit de cibler plusieurs millions de personnes dans les 114 districts à travers les 23 régions du pays.

Rappelons que pour cette année 2022, Madagascar prévoit de vacciner plus de 8,5 millions de personnes, âgées de 18 ans et plus, toujours sur la base du volontariat. A noter également que la vaccination contre la Covid-19 concerne jusqu'ici, uniquement les personnes âgées de 18 ans et plus. Ainsi, la vaccination des adolescents et des enfants n'est pas encore à l'ordre du jour.

La saison d'hiver austral qui débute en ce moment constitue un des facteurs favorisant l'augmentation des infections au coronavirus. Aussi, cette période est particulièrement indiquée pour se faire vacciner afin de renforcer l'immunité et de limiter les formes graves de la maladie, pouvant conduire au décès.

La campagne de 100 jours de vaccination prendra fin, début septembre.