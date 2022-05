Madagascar: Miss et Mister Malagasy - Nosy et Rody à Madagascar pour des actions humanitaires

Nosy Sindia Andriantsalama et Rody Cassim, respectivement Miss et Mister Malagasy en France 2020 sont à Madagascar depuis dimanche dernier pour la concrétisation du projet " Tohan'aina ", un projet qui a pour but de venir à la rescousse des plus démunis.

Ils ont été sacrés à ce titre en novembre 2019 mais n'ont pu honorer leur passage dans la Grande île à cause de la pandémie de Covid-19. En effet, chaque année, les Miss et Mister Malagasy nouvellement élus viennent accomplir des actions sociales au pays depuis 2018 avec l'association du même nom. Sophie et Edwin, les Miss et Mister 2019, étaient venus avec l'association et le comité d'organisation, pour visiter des orphelinats et écoles à Ambohipotsy, Mahajanga et Toamasina. La fermeture des frontières a empêché les Miss et Mister Malagasy 2020 de venir accomplir leurs actions sociales. Cependant, même en ne pouvant pas venir au pays, Nosy et Rody ont pris part à distance à la distribution de 1 000 repas à des nécessiteux d'Andohatapenaka en 2020 et ont également participé à une collecte de dons en ligne par le biais de la cagnotte Helloasso, des activités que l'association a organisées.

Grâce à l'ouverture des frontières, ils ont enfin pu venir pour concrétiser ce projet qui leur tient à cœur avec l'Association Miss et Mister Malagasy. Ils ne chômeront pas durant leur séjour qui durera une semaine. Après une visite de courtoisie à la ministre de la Culture et de la Communication, Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy, dans la matinée d'hier, les deux porteurs d'écharpe et les représentants de l'association ont quitté le Tana Hôtel Antaninarenina, hier, pour distribuer des kits scolaires d'un montant de 12 millions d'ariary à 350 enfants dans 4 localités à savoir Ambositra, Fandriana, Ranomafana et Manakara durant cette semaine. Chaque visite se clôturera par un déjeuner avec les enfants.

Une autre cagnotte a également été organisée en janvier avec des artistes et la diaspora de France pour les victimes du cyclone Batsirai. La somme récoltée a servi à acheter des accessoires de pêche et des filets qui seront remis à Manakara, ce jeudi. Sam Ralantoarison, président de l'Association Miss et Mister Malagasy de réitérer l'engagement de cette communauté auprès de Madagascar d'autant plus que la cagnotte est continuellement récoltée pour la poursuite du projet Tohan'aina.