Madagascar: VOA'ART The National Orchestra of Madagascar - Le premier Orchestre National malgache

Pour la première fois dans l'histoire de Madagascar, un Orchestre National public a été créé à Madagascar. Il s'agit de " VOA'ART, The National Orchestra of Madagascar " qui a été créé par l'Académie Nationale des Arts et de la Culture (ANAC), sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication.

Avant cela, l'Etat n'avait que les " Mpitsoka Mozikan'ny Governemanta " et le MUSAM constitués uniquement de cuivres, de bois et de percussions. Selon le directeur général de l'Académie Nationale des Arts et de la Culture (ANAC), Holy Razafindrazaka, un orchestre est une association de musiciens et de chanteurs de plus de 60 membres et dans lequel toutes les quatre catégories d'instruments sont représentées à savoir les instruments à cordes, les cuivres, les bois et les instruments à percussions. Voa'Art est constitué de 80 membres malgaches, issus de divers horizons musicaux et de milieux sociaux différents, tous élèves et professeurs à l'Académie Nationale des Arts et de la Culture.

Cela fait 4 mois qu'il est opérationnel. Ses membres ont bénéficié de formations orchestrales solides à l'ANAC. Les professeurs de l'Académie ont atteint un niveau correspondant aux normes internationales grâce au soutien de l'association Hetsika Madagascar. D'ailleurs, l'association Hetsika s'est engagée à apporter son soutien à l'ANAC en matière de remise à niveau régulière des professeurs jusqu'en 2024. Des formations de formateurs sont donc assurées par des professeurs experts étrangers de renom. La signature de convention entre le Ministère de la Culture et de la Communication et le président de l'association Hetsika, Vonjy Andrianantoandro, s'est déroulée hier à la Bibliothèque nationale Anosy.

" VOA'ART, The National Orchestra of Madagascar " sera présenté officiellement ce jeudi 26 mai à 18 heures à travers un concert donné au Palais d'Andafiavaratra, un lieu symbolique puisque le répertoire de l'Orchestre sera constitué en première partie de 16 chansons qui ont été entonnées au palais de la Reine du temps de la Royauté malgache. Des chansons plus contemporaines telles que des tubes de Mahaleo ou Poopy seront interprétées de façon symphonique dans la 2ème partie de ce concert de présentation.

Ce projet artistique et culturel, qui a pour vocation de planter des graines d'artistes malgaches, a également une visée éducative et citoyenne. L'orchestre aura pour mission d'assurer la conservation, la transmission et la pérennité des œuvres malgaches. L'Orchestre aura également le devoir de faire découvrir la culture identitaire malgache au niveau international, d'où son nom en anglais.