Madagascar: ASIEF - Morondava - La reprise des travaux du stade sollicitée

Dans trois mois, du 20 août au 4 septembre, la ville de Morondava devrait abriter le Championnat national de l'Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF).

L'équipe dirigeante de l'ASIEF a déjà fait le déplacement dans la capitale du Menabe pour voir l'état d'avancement des préparatifs. " Toutes les infrastructures sont presque prêtes sauf le Stade Manara-penitra de Morondava, qui accueille l'essentiel des compétitions sportives. Il a été dit que les travaux seraient achevés d'ici le mois de mai, mais, pour l'heure c'est toujours en stand-by. Nous lançons un appel aux responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports et à la présidence pour la reprise des travaux pour que la ville puisse organiser le tournoi ", a annoncé Jean Aimé Andrianarison dit John Love, le président de l'ASIEF.

Les championnats régionaux battent tous leur plein. Le week-end dernier, les sportifs fonctionnaires ont effectué une course pédestre autour du " Lac Anosy " qui a vu la participation de plus de 200 coureurs. La course relais mixte distante de 2,6km et le relais pédestre de 6km open étaient les nouveautés de l'édition " Mafy Be " de cette année. Pour le relais mixte et relais homme, les huit athlètes composant l'équipe ont parcouru un total de 2,6km. Les membres de chaque équipe se sont partagé la course en choisissant entre ces distances 400m-200m-400m-100m-800m-200m-400m et 100m pour boucler la boucle. Le nombre des participants a connu une hausse pour cette édition 2022.