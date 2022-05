Madagascar: Diary Nofy - Le deuxième voyage sur le point de décoller

Le projet Diary Nofy, exécuté par Teach For Madagascar - TFM est un projet de distribution de livres en malgache, dédié aux écoles primaires publiques (EPP), dans les zones rurales profondes. Il est né le 27 septembre 2019. Le projet a commencé par un concours d'écriture de nouvelles qui s'est tenu en octobre et novembre 2019. Teach For Madagascar a sélectionné les cinq meilleures histoires qui ont été rassemblées dans un recueil de contes pour enfants intitulé " Diary Nofy " qui signifie Journal des rêves.

Ce livre est un cadeau à chaque enfant malgache, pour lui donner l'opportunité de lire des histoires qui le font sourire, éveillent sa curiosité et son imagination. TFM espère également que ce livre éveille l'amour de la lecture, donne de l'espoir et aide chaque enfant à voir et à dépasser ses limites.

Le projet s'est développé grâce à une campagne de collecte de fonds en 2020, qui a permis d'imprimer et de distribuer 25 000 exemplaires de Diary Nofy aux EPP de toute l'île.

Maintenant, le voyage du 2ème Diary Nofy est sur le point de décoller. Le concours d'écriture d'histoires courtes commencera bientôt. En attendant, cela fait trois semaines qu'une campagne de lecture a commencé avec 120 volontaires de Zoky de 13 régions sélectionnés pour apporter des séances de lecture Diary Nofy dans les écoles (EPP et privées), les orphelinats et les fokontany. Cette première vague de campagne de lecture 2022 devrait se terminer le 31 juillet.