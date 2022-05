Cote d'Ivoire: Transport interurbain - La Sotra dessert Grand-Bassam depuis lundi

Deux nouvelles lignes de desserte de la Sotra, l'une allant du carrefour Anani au rond-point de Moossou et l'autre reliant Treichville Gare de Bassam au rond-point de Moossou ont été inaugurées le 23 mai 2022. Les usagers résidant à Grand-Bassam ont désormais une nouvelle offre de transport pour leur déplacement vers Abidjan et vice-versa.

La Société des transports abidjanais (Sotra) vient d'étendre son réseau de desserte à la cité balnéaire à travers deux lignes, l'une (le 09) allant du carrefour Anani au rond-point de Moossou et l'autre (le 730) allant de Treichville Gare de Bassam au rond-point de Moossou. L'inauguration officielle de ces deux lignes de desserte s'est déroulée le lundi 23 mai 2022, au rond-point de Grand-Bassam, par les plus hauts responsables de la société d'Etat et les autorités administratives, politiques et coutumières de la ville hôte.

Pour Méité Bouaké, directeur général de la Sotra, il ne pouvait en être autrement pour Grand-Bassam du fait de l'histoire de la ville et de son standing. En effet, a-t-il argué, " ancienne capitale de la Côte d'Ivoire, ville balnéaire et touristique inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, Grand-Bassam mérite l'amélioration de la mobilité de ses populations ". Et de préciser : " ce déploiement de nos lignes dans la première capitale ivoirienne s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale d'amélioration de la mobilité des populations urbaines dans le Grand Abidjan et à l'intérieur du pays ".

A en croire le maire de la ville, Jean-Louis Moulot, les études pour ce projet de déploiement à Grand-Bassam ont débuté en mars 2020 à la demande de la municipalité dans l'optique d'évaluer la faisabilité de l'implémentation de lignes d'autobus reliant la cité balnéaire à Abidjan. Et à partir de mai 2021, les arrêts des bus ont été construits.

" Nous sommes aujourd'hui à l'accomplissement de nombreuses séances de travail technique. Merci au directeur général de la Sotra qui a pris en compte nos besoins. Nos populations avaient effectivement besoin des services de cette société, puisque Grand-Bassam est une ville qui se développe, se modernise et s'embellit ", s'est-il félicité.

Ces deux lignes seront desservies dans un premier temps par 25 autobus dont des articulés. La décision d'ouvrir ces lignes s'inscrit dans une dynamique globale de déploiement dans laquelle s'est inscrite la société d'Etat depuis quelques années. Laquelle dynamique s'inscrit à son tour dans le cadre de la politique gouvernementale d'amélioration de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan et à l'intérieur du pays.

En effet, la Sotra a procédé au déploiement de ses lignes à Anyama et Ebimpé en 2019. Et le 24 septembre 2021, c'est la ville de Bouaké qui a été desservie par la Sotra. Ce mois de mai, c'est le tour de Grand-Bassam et bientôt ce seront les villes de Yamoussoukro, Korhogo et San Pedro qui verront rouler sur leurs routes les engins de la Sotra.