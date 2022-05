Afrique: Ouverture de la 46e assemblée générale de la Fanaf - Souleymane Niane rassure sur l'engagement des assureurs à contribuer au développement de l'Afrique

Le président de l'association des assureurs du Sénégal a d'emblée rendu hommage hier à l'ouverture de la 46e assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurances de droit national africaines (Fanaf), aux acteurs du secteur, emportés par la Covid-19 mais également aux collègues présent à la cérémonie et qui abattent un travail important pour le développement du marché des assurances.

Souleymane Niane, président de l'Association des Assureurs du Sénégal a par ailleurs rassuré le président Macky Sall quant au soutien des assureurs sénégalais mais aussi africains. Plus de 900 délégués présent à la cérémonie d'ouverture de la 46eme assemblée générale de la FANAF

Il a rendu " un hommage appuyé " aux acteurs de l'assurance africaine emportés par la Covid-19. Cependant, dit-il, malgré la perte de ces illustres collègues, il faut souligner la contribution immense de certaines personnalités au développement du secteur de l'assurance africaine.

Souleymane Niane cite en ce sens, Pathé Dione, Jean Kacou Diagou , Richard Lowe etc. Par ailleurs, Souleymane Niane a salué " la vision du président Macky Sall, son engagement pour l'Afrique et pour la Nation à l'aune des projets et des réalisations qui foisonnent aux quatre coins du pays et qui démontrent à suffisance que nous sommes à l'image du Ter sur les rails de l'émergence ".

La découverte d'importantes réserves de pétrole et de gaz ajoutée à un important potentiel minier et agricole de notre pays consacre la transformation structurelle de notre économie et suscite un légitime espoir en des lendemains meilleurs, a déclaré Souleymane Niane. Selon lui, en tant qu'assureurs, ils sont engagés à contribuer au développement du pays et de l'Afrique, par leur expertise, à travers des projets structurant et ensuite par la participation au financement des entreprises etc.

Qu'il soit rassuré de pouvoir compter sur les assureurs sénégalais et africains , dit le président de l'Association des assureurs du Sénégal faisant allusion au chef de l'Etat Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l'Ua. Je voudrais insister, lance M. Niane dans la foulée, sur les bouleversements nés de la crise sanitaire de la Covid-19 qui devraient, à l'en croire, nous alerter sur les risques futurs auxquels notre monde pourrait faire face. M. Niane attend de l'assemblée générale de la Fanaf qui s'étend sur trois jours, des résolutions qui favorisent une assurance africaine porteuse de croissance mais aussi facteur de résilience dans un contexte d'émergence de risques sanitaires et de catastrophes naturelles.

Troisième de la zone Cima derrière la Côte d'Ivoire et le Cameroun, M. Niane souligne que le marché sénégalais de l'assurance compte 28 compagnies dont 19 en assurance dommages et 09 en assurance vie totalisant un chiffre d'affaires de 226 milliards de francs Cfa en 2021, 97,4 milliards de prestations de sinistres et plus de 450 milliards d'investissements dans l'économie.

Nous sommes persuadés, confie M. Niane, que dans la trajectoire irréversible de l'émergence à l'horizon 2035, une place de choix sera réservée à la consolidation de l'assurance qui, indique-t-il, " permettra de renfoncer l'arrimage de nos entreprises à la mouvance de l'économie ".