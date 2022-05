Burkina Faso: Editions Sidwaya - Assetou Badoh, la nouvelle directrice générale a pris fonction

Assetou Badoh sera la première femme à diriger les Editions Sidwaya. ©Photo : Edith BAKALA (Editions Sidwaya) Nommée à la tête des Editions Sidwaya par le Conseil des ministres en sa séance du 18 mai 2022, Assetou Badoh a été installée dans ses nouvelles fonctions ce mardi 24 mai 2022 par le Secrétaire général du ministère de la Communication de la Culture des Arts et du Tourisme, Victorien Aimar Sawadogo.

En témoignant sa reconnaissance aux autorités de tutelle et sa fierté d'être promue à la tête du groupe de presse, la nouvelle directrice générale, auparavant directrice commerciale et marketing de l'entreprise, s'est engagée à consolider les acquis de celui qu'elle remplace, Mahamadi Tiegna. Et pour ce faire, Mme Badoh a souhaité compter sur l'engagement et le dévouement du personnel de la " Maison commune ".

Son objectif, a-t-elle dit, est de maintenir haut le flambeau des Editions Sidwaya au rang de leader dans l'environnement médiatique concurrentiel burkinabè. La passation de charge a servi d'occasion au directeur sortant de dresser un bilan de son action après un peu plus de 4 ans à la tête des Editions Sidwaya. " Les défis étaient énormes dans un environnement sécuritaire et concurrentiel ", a-t-il souligné.

La construction de sièges régionaux à Dori, Tenkodogo, Koupéla, Ziniaré, l'acquisition d'équipement pour les imprimeries et les rédactions, la numérisation du fonds documentaire de la maison, l'acquisition de moyens roulants, le partenariat avec des organismes... sont autant d'actions qu'il a citées à l'actif de son mandat. Mahamadi Tiegna a souhaité que sa remplaçante poursuive les chantiers engagés et consolide l'ancrage des Editions Sidwaya en tant qu'entreprise de presse leader sur l'échiquier médiatique national et international. Le Secrétaire général du ministère en charge de la communication a, quant à lui, rassuré la nouvelle directrice du soutien du ministère.