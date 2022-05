Cote d'Ivoire: COP 15 - Protection de l'environnement - Le FIRCA a initié plusieurs projets ces dernières années

Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole (Firca) a initié, ces dernières années, quelques projets en faveur de la protection de l'environnement et de la restauration des sols. Selon son directeur exécutif, Atsin Yao Léon, en lieu et place des pesticides à base de produits chimiques, le Firca a mis en place des bio-pesticides, en collaboration avec des chercheurs, pour le traitement des cultures.

Ce qui permet de protéger l'environnement. En outre, dira-t-il, le Firca conduit, depuis quelques mois, un projet de restauration de la forêt classée de Téné, près de la ville d'Oumé. Où il a planté avec ses partenaires des essences, en association avec des cultures vivrières, pour permettre la restauration de cette forêt primaire.

" Nous avons aussi initié des techniques de petite irrigation pour améliorer la fertilité des sols ainsi qu'un programme relatif à l'utilisation de cordons pierreux pour freiner la dégradation des sols. En outre, nous fabriquons du compost à partir des déchets de produits végétaux ", a-t-il fait savoir.

Pour le directeur exécutif du Firca, l'organisation de la Cop15 à Abidjan a été bénéfique pour sa structure. " La Cop15 nous a permis de rencontrer des experts mondiaux qui interviennent dans le domaine du changement climatique, de la désertification et même de la restauration des sols. Nous comptons mettre cela à profit dans le cadre de la recherche de financement et de partenariat. Mais d'ores et déjà, le Firca souhaite prendre part à la mise en œuvre du programme "Initiative d'Abidjan" lancé par le gouvernement ", a-t-il affirmé.

A propos de la lutte contre la déforestation, il a indiqué que sa structure s'évertue, depuis quelques années, à rechercher des innovations pour favoriser la pratique d'une agriculture durable. " Je lance un appel aux jeunes à venir s'enquérir de ces techniques et à s'investir dans l'agriculture afin que la Côte d'Ivoire puisse conserver sa place de pays agricole ", a-t-il poursuivi.