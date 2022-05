Congo-Brazzaville: Aménagement du Territoire - Des experts du Ministère en provinces pour la pré-validation des guides méthodologiques

Des experts de l’aménagement du Territoire sont déployés dans près de quinze provinces du pays afin d'impliquer les différents acteurs provinciaux dans la pré-validation des guides méthodologiques qui permettront l'élaboration des plans provinciaux et locaux en la matière.

Sur le terrain, les experts constitués en équipes de deux personnes vont devoir organiser des ateliers afin d'obtenir le consensus des acteurs provinciaux impliqués dans la réforme de l'Aménagement du Territoire sur les drafts les guides méthodologiques. Spécifiquement, il s'agira de recueillir les avis, commentaires et enrichissements de différents acteurs provinciaux et procéder à leur pré-validation avant leur soumission pour validation nationale.

Au total, six guides méthodologiques vont être examinés durant ces ateliers, à savoir sur le diagnostic et orientations, les options, les propositions, la consultation, le suivi -évaluation et la communication.

Pour permettre aux acteurs provinciaux de mieux s'imprégner de ces documents, les experts du Ministère de l'Aménagement du Territoire venus de Kinshasa présenteront les grandes étapes d'élaboration des plans provinciaux et locaux d'Aménagement du Territoire contenues dans ces guides. Après s'en suivront les échanges, débats, questions d'éclaircissement, travaux en carrefour qui aboutiront à la formulation des observations, contributions par les différents participants sur les aspects bien précis de ces guides, qui seront notées par les experts du Ministère en mission. Ces enrichissements seront pris en compte lors de l'élaboration de la version finale des guides méthodologiques avant leur validation au cours d'un atelier national.

Le ministre d'Etat chargé de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, à travers son directeur de cabinet, Me Patience Bondonga, a adressé un message d'encouragement aux équipes déployées sur le terrain. Rappelons que le programme de la réforme de l'aménagement du territoire a été lancé officiellement en mai 2017 grâce à un financement de l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale. Il est exécuté par le Programme des Nations unies pour le développement en étroite collaboration avec le ministère de l'Aménagement du territoire.

Ce programme vise deux objectifs : mettre en place une administration forte du sommet à la base et doter le pays d'outils d'aménagement du territoire, à savoir le document de politique nationale d'aménagement du territoire, la loi-cadre sur l'aménagement du territoire, le schéma national d'aménagement du territoire et un guide méthodologique qui facilitera l'élaboration des plans provinciaux et des plans locaux d'aménagement du territoire.