Congo-Brazzaville: Genre - Les femmes plaident pour leur représentativité dans le secteur maritime et portuaire

Célébrée sur le thème " La place de la femme congolaise dans le secteur maritime ", la première édition de la Journée internationale des femmes du secteur maritime a eu lieu à Pointe-Noire sous le patronage de Jean-Marc Thystère-Tchicaya, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande.

En plus du thème principal, quelques autres sous-thèmes ont été développés par différentes oratrices, notamment " Challenges et retour d'expériences " ; " L'implication des femmes en faveur d'une pêche et d'une aquaculture durables " ; " L'atelier de sensibilisation des jeunes filles aux métiers de la mer ".

Au terme des exposés, des recommandations ont été formulées, à savoir la représentativité de la femme du secteur maritime et portuaire dans les sphères de décisions, la promotion de la prospérité professionnelle et l'autonomisation dans le secteur maritime pour permettre un avenir meilleur, la sensibilisation et la facilitation à la formation des métiers de la mer.

Après avoir rappelé le rôle de l'Organisation maritime internationale en faveur des femmes, le ministre Jean-Marc Thystère-Tchicaya a signifié l'intérêt de la célébration de cette journée pour permettre à la femme de créer un cercle de concertation et de réflexion, sur la visibilité efficiente de la femme évoluant dans le secteur maritime et portuaire du Congo. S'appuyant sur le thème national de cette journée, il a rappelé que l'égalité des sexes joue un rôle fondamental dans les progrès en matière de développement et de nombreux efforts doivent être fournis pour atteindre les objectifs souhaités.

" Le secteur maritime figure encore parmi les secteurs d'activités où les femmes sont sous-représentées, avec très peu de modèle référentiel permettant aux jeunes filles d'aspirer à devenir dirigeantes dans le secteur des transports. Cette journée doit nous amener à prendre conscience de l'engagement de l'Organisation maritime internationale à l'égard des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, particulièrement l'ODD n°5, visant l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et filles par rapport au secteur maritime. Le président de la République a toujours placé la représentativité des femmes aux postes de décisions et leurs formations au métier de la mer au centre de ses préoccupations ", a-t-il déclaré.

Précisons que la Journée internationale des femmes du secteur maritime est célébrée le 18 mai de chaque année. Le thème choisi pour cette édition a été " Formation-Visibilité-Reconnaissance : soutenir la mise en place d'un environnement de travail exempt d'obstacles ".