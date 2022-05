Congo-Brazzaville: Tournoi interprofessionnel - La DGFE et la DGID vont disputer le trophée

La finale du tournoi de football interprofessionnel " NSIA Assurances " va opposer, ce week-end, l'équipe de la Direction générale des finances et équipements (DGFE) à celle de la Direction générale des impôts et domaines (DGID).

La DGFE s'est qualifiée en battant en demi-finale la formation du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville sur un score de 2-0. Johnny Gampio a ouvert le score puis Emmanuel Lekoubi l'a imité. " L'adversaire était de taille. On a eu la chance de marquer deux buts même si nous avons fini le match en infériorité numérique. Nous venons pour gagner la finale et offrir un meilleur cadeau à notre nouveau chef ", a commenté Johnny Gampio, le capitaine de la DGFE .

Quant à la DGID, elle a dominé Averda sur un score sans appel de 3-0 grâce à Rivel Ibara, auteur d'un doublé, puis une réalisation de Destin Ngala. " Les impôts qui se qualifient, c'est d'abord une force et une mentalité bien rôdée. Notre concentration nous a permis de mesurer la force de notre adversaire et d'ajuster les coups à lui donner. Pour la finale, nous affronterons le match tel qu'il arrivera. Nous sommes convaincus que l'objectif c'est gagner la coupe. Nous devons rester concentrés, parce qu'il ne faut pas que notre calebasse se casse au seuil de la porte. Le plus dur est à venir car si nous manquons la finale, on n'aura rien fait ", a expliqué Ernaude Mbouni, capitaine et chef de service règlementation.

Au nzango, la finale opposera l'équipe de l'Agence nationale d'aviation civile (Anac) à celle du Centre national de radio et télévision (CNRTV). Anac l'a emporté sur la Banque des Etats de l'Afrique centrale 34-30 puis le CNRTV a eu raison de la formation de la Direction générale de la sécurité présidentielle 33-24.