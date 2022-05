Afrique: Chan 2023 - Quarante-quatre Diables rouges pour préparer les éliminatoires

Quarante-quatre joueurs ont été présélectionnés par Jean Elie Ngoya, le nouveau sélectionneur des Diables rouges locaux, pour préparer les éliminatoires de la septième édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) prévue du 8 au 31 janvier 2023, en Algérie.

Les éliminatoires du Chan se déroulent comme d'habitude par zone. Une double confrontation suffit pour valider la qualification. En attendant de connaître contre qui la sélection locale va jouer, le staff technique a publié le programme de préparation de l'équipe A' dans la période allant du 28 mai au 3 juillet. Un travail intense attend les quarante-quatre joueurs pendant les quatre semaines au cours desquelles le staff technique va insister sur la force et l'endurance avant de mettre plus d'accent sur la conservation du ballon dans une conception de jeu (projet de jeu) B+, jeu de dix contre dix et de neuf contre neuf, l'intensive endurance training, agresser et harceler, le jeu vers l'avant...

Le staff technique a mis les garde-fous pour réussir cette phase de préparation, en témoigne la charte de bonne conduite faisant, entre autres, obligation aux joueurs de refuser toutes formes de discrimination, de respecter les choix et les décisions du staff technique et de porter haut les couleurs du pays alors que les membres du staff technique doivent apporter leur pierre à l'édifice et les encadrer selon les règles de l'art.

" Toute entrave au bon fonctionnement du groupe (altercation entre partenaires, membre du staff, dirigeant de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), ministère des Sports, direction générale des sports, presse) ou vol et autre cas grave seront sanctionnés par une amende de 100 000 F CFA avec avertissement, suspension voire une exclusion de l'équipe nationale. La décision pourra être prise par le staff technique ou la Fécofoot ", peut-on lire dans le premier article du règlement intérieur du groupe.

Rappelons qu'en six éditions, les Diables rouges ont participé à trois phases finales du Chan, notamment en 2014, 2018 et 2020 (disputée en 2021 à cause de la pandémie à coronavirus) avec pour meilleure performance les quarts de finale disputés en 2018 et 2020. Le nouveau staff technique a donc la mission de les qualifier au Chan pour la quatrième fois avec l'ambition de faire mieux que lors des deux dernières éditions.

La liste des présélectionnés

Gardiens : Pavhel Ndzila (AS Otohô), Giscard Mavoungou (Diables noirs), Chili Ngakosso (Cara), Ulrich Samba (Interclub) et Vianney Nginga Itoua (JST).

Défenseurs : Julfin Ondongo (AS Otohô), Carof Bakoua (Diables noirs), Prince Makosso (Cara), Junior Ngouari (AC Léopards de Dolisie), Batekouahou (AC Léopards de Dolisie), Hernest Malonga (Diables noirs), Gloire Yila (AC Léopards de Dolisie), Prince Mouandza (AS Otohô), Faria Ondongo (AS Otohô), Obembi (Etoile du Congo), Arnauvy Mambouli (Interclub), Vicalor Ondzambaye (AS Cheminots), Berlodh Mbemba (Diables noirs).

Milieux du terrain : Harvy Ossété (Diables noirs), Overcien Ngoma (AC Léopards), Christ Kouvouama (As Otohô), Brell Mohendiki (AS Otohô), Hardy Binguila (Diables noirs), Mignon Etou Mbon (AS Otohô), Audavy Kibama (Diables noirs), Taty Tchibinda (V Club Mokanda), Debon Ossébi ( Cara), Julio Ngandziami (Patronage).

Attaquants : Brill Ibara (FC Kondzo), Chadly Kennedy (AC Léopards de Dolisie), Exaucé Nzahou (JST), Maniongui (Patronage), Christ Bibamou (V Club Mokanda), Roland Okouri (As Otohô), Prince Sousou (Diables noirs), Wilfrid Nkaya (AS Otohô), Chelmar Toulouengana (AC Léopards de Dolisie), Kader Bidimbou (As Otohô), Archange Bintsouka (Diables noirs), Gautrand Ngouénimba (Diables noirs), Kanga Elenga (Cara), Japhet Mankou (Interclub), Boris Sikoula (AC Léopards de Dolisie) et Junior Makiessé (AS Otohô).