Burkina Faso: Retour à l'ordre démocratique au Burkina - L'UE souhaite voir un chronogramme

L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Burkina, Wolfram Vetter, a été reçu en audience par le président de l'Assemblée législative de Transition (ALT), Aboubacar Toguyeni, le lundi 23 mai 2022 à Ouagadougou. En dépit du changement de régime opéré au Burkina Faso à la suite du coup d'Etat de janvier dernier, l'Union européenne (UE) va continuer de soutenir le pays.

C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de l'UE au Burkina, Wolfram Vetter, à l'issue d'une audience qui lui a été accordée par le président de l'Assemblée législative de Transition (ALT), Aboubacar Toguyeni, le lundi 23 mai 2022 à Ouagadougou. " L'UE n'a pas arrêté l'accompagnement du Burkina Faso. Tous les programmes se poursuivent et nous allons continuer à discuter sur les moyens de renforcer notre coopération ", a-t-il promis. Le diplomate européen a toutefois demandé aux autorités de mettre en place un chronogramme de retour à l'ordre constitutionnel normal.

Et parlant de chronogramme, Wolfram Vetter a précisé qu'il ne s'agit pas pour le gouvernement de dire que la Transition va avoir une telle durée mais de montrer clairement les étapes qu'il compte entreprendre pour le retour à un régime démocratique. Par rapport à ces étapes, l'ambassadeur a souligné que l'Assemblée a un grand rôle à jouer dans le processus.

" En tant que Parlement, l'ALT a une très grande responsabilité dans la mise en place d'un régime démocratique et surtout plus légitime et suffisamment solide après la période de Transition ", a-t-il estimé. Mais en attendant cela, l'ambassadeur de l'UE a noté que les députés doivent participer au succès de la Transition en amenant le gouvernement à respecter ses engagements.

" Le Burkina Faso traverse une période très difficile et l'ALT a un rôle important à jouer dans la réussite de cette transition, non seulement en prenant des mesures législatives adéquates mais aussi et surtout en jouant un rôle de veille des actions du gouvernement ", a-t-il estimé. Il a, par ailleurs, rassuré le Parlement de la disponibilité de son institution à l'accompagner à assumer pleinement ses responsabilités.