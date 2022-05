Ile Maurice: Concours - En avant pour The Absa Photography Award

Vous avez l'oeil et vous êtes un passionné de photographie ? Absa Maurice, en partenariat avec le Caudan Arts Centre, lance l'Absa Photography Award. L'idée de ce concours est de mettre sur pied une plateforme d'expressions pour que les photographes puissent donner vie à leurs projets créatifs. Il est ouvert aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels de la photographie. Ce concours a pour thématique Le changement.

Ceux intéressés à participer ont jusqu'au 2 juin pour soumettre leur candidature. Ils devront remplir un formulaire en ligne sur la page web du Caudan Arts Centre et également envoyer leur dossier aux organisateurs par e-mail. Ceci devra comprendre six photographies avec mention du titre pour chacune d'elles. Les séries doivent être liées au thème. Elles doivent s'accompagner d'un texte à propos des oeuvres présentées, ainsi que sur l'appareil, les techniques utilisées et les inspirations du candidat. Enfin, il faut y adjoindre une biographie du participant.

Les oeuvres seront évaluées par un jury externe constitué de quatre professionnels de la photographie reconnus : Paul Choy, photographe documentaire international et écrivain, Gaëlle Gonzalez, photographe professionnelle comptant dix ans d'expérience dans le milieu de la photographie parisienne, Joël Capillaire, photographe autodidacte avec plus de 12 ans d'expérience, et Tristan Chaillet, photographe de profession, réputé dans le milieu. Ces derniers désigneront trois gagnants, dont les identités seront dévoilées le 9 juin. Les finalistes remporteront des prix offerts conjointement par Absa Maurice et le Caudan Arts Centre.

"Cette collaboration entre Absa Maurice et le Caudan Arts Centre dans le cadre du lancement de l'Absa Photography Award est en ligne avec la philosophie de la marque Absa. Notre mission est de donner vie aux possibilités - Bring possibilities to life -. Il nous est important de laisser une empreinte durable non seulement dans l'industrie bancaire mais aussi dans la communauté. Les artistes ont la capacité de jouer un rôle important dans notre société. À travers leurs oeuvres, ils ont le pouvoir de nous donner une perspective différente des choses qui nous entourent. Ils peuvent aussi nous amener à réfléchir sur des enjeux importants auxquels nous faisons face. Notre engagement en faveur du développement de l'art, à travers ce concours, vise à valoriser les talents des photographes amateurs et professionnels à Maurice", souligne Jennifer Johnson, Head of Marketing and Corporate Relations chez Absa Maurice.

Pour ce concours, les participants peuvent utiliser tous types d'appareils photographiques, qu'il soit argentique ou digital. Les téléphones portables sont également les bienvenus. "Le thème choisi pour cette édition de l'Absa Photography Award, soit Le changement, est très vaste. Il touche à une multitude de sujets et à la technicité de la photographie. Nous voulons avant tout faire ressortir l'émotion et la passion. Noir et blanc ou couleur, portraits, paysages ou photographies d'architecture, le choix du style n'est pas limité. Le Caudan Arts Centre a pour vocation d'être un espace qui rassemble les esprits créatifs et innovants, une plateforme où les gens s'engagent avec des idées et l'art, sous ses diverses formes. Et nous sommes ravis de pouvoir mettre notre expérience en matière d'art au service de l'engagement d'Absa Maurice en faveur de la création d'un environnement dans lequel l'art et les artistes peuvent s'épanouir", précise Tessa de Chalain, Head of Marketing de Caudan Development Ltd.

Le lauréat de l'Absa Photography Award sera titulaire d'un compte bancaire de Rs 100 000 chez Absa et bénéficiera de trois semaines d'exposition gratuite au Caudan Arts Centre, du 30 juin au 20 juillet. Les deuxième et troisième prix comprennent des comptes bancaires de Rs 50 000 et Rs 25 000 respectivement. Les trois sélectionnés bénéficieront d'une promotion sur les réseaux de médias sociaux d'Absa Maurice et du Caudan Arts Centre. Ils seront également invités à participer à différents ateliers et activités avec le jury. À vos appareils !