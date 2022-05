Afrique: L'Assemblée mondiale de la Santé réélit le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus au poste de Directeur général de l'OMS pour un second mandat

communiqué de presse

Les États Membres de l'OMS ont réélu aujourd'hui le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus au poste de Directeur général de la principale institution de santé publique dans le monde pour un deuxième mandat de cinq ans. Le Dr Tedros a été élu pour la première fois en 2017.

Sa réélection a été confirmée lors de la Soixante-Quinzième Assemblée mondiale de la Santé à Genève. Il était le seul candidat.

Le vote d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un processus d'élection qui a débuté en avril 2021 lorsque les États Membres ont été invités à proposer des candidats au poste de Directeur général. En janvier 2022, le Conseil exécutif de l'OMS avait proposé le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus pour occuper à nouveau le poste de Directeur général.

Le nouveau mandat du Dr Tedros débutera officiellement le 16 août 2022. Conformément au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, le mandat du Directeur général ne peut être renouvelé qu'une seule fois.

Au cours de son premier mandat, le Dr Tedros a entrepris une transformation en profondeur de l'OMS, pour que l'Organisation soit plus efficace et puisse ainsi obtenir un impact dans les pays afin de promouvoir la santé, de protéger davantage de personnes dans les situations d'urgence et de rendre l'accès à la santé plus équitable. Il a également piloté l'action de l'OMS face à la pandémie de COVID-19, aux flambées de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo et aux conséquences de multiples autres crises humanitaires sur la santé.

Avant sa première élection au poste Directeur général de l'OMS, le Dr Tedros a été Ministre de la santé de l'Éthiopie, de 2005 à 2012, puis Ministre des affaires étrangères de l'Éthiopie, de 2012 à 2016. Il a également été Président du Conseil du Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, Président du Conseil de partenariat Faire reculer le paludisme et Président du Conseil du Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant.