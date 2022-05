Maroc: La plateforme de l'INDH, une locomotive pour les jeunes porteurs de projets à Moulay Yaâcoub

Moulay Yaâcoub — Depuis son lancement en 2021, la plateforme provinciale des jeunes de Moulay Yaâcoub s'est érigée en locomotive et en un espace ouvert destiné à la formation et l'encadrement des jeunes sur des thématiques liées à la gestion et à l'élaboration des projets et à l'entrepreneuriat.

Dans ce cadre, l'Association "Forum des Jeunes pour le Développement" offre, au sein de cette plateforme, ses services aux jeunes dans l'axe d'appui à l'économie sociale et solidaire. Quant au Centre Marocain d'Etudes et de Recherche sur l'Entreprise Sociale, il renforce les connaissances de ces jeunes dans l'axe d'appui à l'entrepreneuriat.

La plateforme jeunesse, sise à la commune de Sabaâ Rwadi, comprend des espaces d'accueil, d'écoute et d'orientation ainsi qu'un espace pour l'accompagnement.

Dans une déclaration à M24, chaîne d'information en continu de la MAP, le chef de la division de l'action sociale à la province de Moulay Yaâcoub, Saad Eddine Jilani a souligné que la plateforme provinciale des jeunes est l'une des nouveautés de la troisième phase de l'INDH dans le cadre de l'insertion économique des jeunes, ajoutant qu'elle est chargée de l'accueil des jeunes âgés entre 18 et 45 ans en vue de les écouter et les orienter, à l'aide de cadres spécialisés dans l'emploi.

Depuis le lancement de la plateforme, il a été procédé à l'accueil de 922 jeunes dont 445 demandeurs d'emploi, et 477 porteurs de projets, outre le financement de 17 projets, avec une enveloppe totale de 3,2 millions de DH (MDH), dont 1,7 MDH assurés par l'INDH.

Pour sa part, le conseiller de la plateforme provinciale de la jeunesse, Youssef El Henioui a souligné que son rôle consiste en l'écoute et la définition des attentes des besoins des jeunes dans la perspective de les orienter et leur apporter le soutien technique et financier requis sur la voie de la concrétisation de leurs projets.

Karim Douma, l'un des porteurs du projets ayant réussi à réaliser son rêve de créer une unité de "Lavage et de vidange de véhicules" à la commune de Ain Chkef, a mis l'accent sur l'importance de l'appui de l'INDH qui lui a permis de créer sa propre entreprise et sortir de la situation de chômage..