Cote d'Ivoire: Fête des mères à Angoda - 2000 femmes attendues

L'Association des femmes fonctionnaires et épouses de fonctionnaires d'Angoda (Toumodi) organise le 28 mai 2022, la 14e édition de la célébration de la fête des mères. Une occasion pour les femmes de cette organisation que dirige Nawa Koné, de se retrouver et échanger sur les maux qui minent la localité. Afin de prôner l'amour, le pardon et la cohésion.

La nouvelle a été donnée le lundi 23 mai 2022, lors d'un point-presse, au Plateau. Placée sous le parrainage de Konan Loukou dit Bakassa, opérateur économique, c'est une opportunité pour elles d'unir leur force entrepreneuriale pour poser un pas de plus pour le développement dans la région.

Heureux de recevoir cette année, ces vaillantes femmes, le transitaire, Jean-Noël Konan, fils de la région, a exprimé sa joie et sa reconnaissance pour le travail abattu. Selon lui, c'est ce qui justifie qu'elles sont célébrées chaque année dans le mois de mai. " Dans toutes les communautés, les mamans jouent un rôle très important. Car en plus de donner la vie, elles assurent l'éducation des enfants et la pérennité des valeurs sociales ", dit-il.

Par ailleurs, les mamans développent au quotidien, des trésors de patience et de dévouement envers chacun des membres de leur famille. Elles ont par conséquent, une grande responsabilité en ce qui concerne l'équilibre et l'harmonie familiale. (...). Avant d'ajouter : " Qu'elles soient membres de l'Administration, chefs d'entreprises, journalistes, enseignantes, commerçantes, agricultrices, mères au foyer, ou quelle que soit leur activité... les femmes jouent un rôle déterminant dans la construction de notre pays. Et cette association l'a si bien compris ". En attendant, ce sont 2000 femmes qui sont attendues à ces festivités. Au menu, des prestations d'artistes, des jeux...