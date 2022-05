Afrique de l'Ouest: BRVM - Forte baisse hebdomadaire de près de 5%du marché

Au terme de la semaine du 16 au 20mai, le marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte baisse de 4,77% à 207,16 points après une légère hausse de 0,09% la semaine dernière, selon la Revue Hebdomadaire des marches, une publication de la société de gestion et d'intermédiation (SGI) Impaxis Securities établie à Dakar.

<>, souligne Impaxis Securities. Selon toujours cette publication, durant la semaine sous revue, tous les indices sectoriels de la BRVM ont clôturé dans le rouge : BRVM services publics (-9,48%), BRVM Transport (-7,74%), BRVM Industrie (-6,32%), BRVM distribution (-3,93%), BRVM autres secteurs (-1,78%), BRVM agriculture (-1,57%) et BRVM finances (- 1,18%).

De son côté, le compartiment BRVM10 a fortement régressé de 5,36% à 161,85 points durant la période sous revue, entrainée essentiellement par la baisse des valeurs des titres CFAO Côte d'Ivoire (-13,93%), Sonatel (-11,75%), Bolloré Côte d'Ivoire (-7 ,88%), Oragroup Togo (-6,45), Compagnie Ivoirienne d'électricité (-6 ,09%) et ETI Togo (-5,88%). <>, souligne Impaxis Securities.

Le titre BERNABE Côte d'Ivoire occupe la première place du Top 5 de cette semaine avec une progression de 14,29%, SUCRIVOIRE se positionne à la seconde place du classement avec une variation de 12,96%. A la troisième, quatrième et cinquième place du top 5 viennent les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire, FILTISAC Côte d'Ivoire et VIVO ENERGY Côte d'Ivoire qui ont respectivement progressé de 11,02% ; 10,80% et 8,86%.

Le titre SOLIBRA Côte d'Ivoire se positionne en tête du flop de cette semaine avec une baisse de 26,25%. Selon Impaxis Securities, cette contreperformance pourrait s'expliquer par la déception de certains investisseurs après l'annonce de rupture de contrat avec le géant Coca Cola. CFAO Côte d'Ivoire enregistre la deuxième plus forte baisse de la semaine en affichant un repli de 13,93%. À la troisième, quatrième et cinquième place de ce flop, Impaxis positionne les titres BOA Niger, Sonatel et Bolloré Côte d'Ivoire qui ont enregistré respectivement une baisse de 12,30% ; 11,75% et 7,88%.

Au terme de la séance de bourse de cette semaine, le marché a enregistré un volume d'affaires de 2 782 161 410 FCFA pour un volume de 5 381 845 titres transigés.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse 4,77% et s'affiche à 6 235 953 626 247 FCFA en cette semaine du 16 au 20 mai 2022.

Durant la période sous revue, le compartiment obligataire a, pour sa part, enregistré un volume d'affaires de 2 786 millions FCFA pour un volume de 367 599 titres échangés, soit une hausse de 6,10% par rapport à la semaine précédente. Selon Impaxis Securities, les transactions ont porté principalement sur deux titres obligataires " FNSBC.O1 7% 2020-2025 " et " TPBF.O13 6,50% 2021-2031 ". La valeur transigée sur ces titres représente 95,86% de l'ensemble des volumes transigés. Ces titres enregistrent respectivement 64,13% et 31,73% de la valeur des transactions.

<> note Impaxis qui ajoute qu'après la séance de bourse du vendredi 20 mai 2022, la capitalisation boursière du marché des obligations de la BRVM a enregistré une hausse de 1,97% et s'établit ainsi à 7 849 984 581 484 FCFA.

Sur le marché des titres publics, les adjudications de la semaine ont porté sur l'État de Côte d'Ivoire et du Sénégal qui ont retenu respectivement 77 milliards FCFA et 35 milliards FCFA.