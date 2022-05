Cote d'Ivoire: Football amateur - Les clubs veulent une nouvelle union plus forte

Mme Sahué Viviane (Académie Guipré Viviane), Marco Tropini (Association sportive espoir d'Adzopé) et plusieurs de leurs collègues présidents de clubs de football amateurs n'ont plus envie de rester dans le noir. Réunis en grand nombre (une vingtaine de présidents de clubs amateurs) venus de différentes régions. Et cela, ils l'ont fait savoir au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue, le week-end, à Yopougon.

Ils sont sortis de la salle avec des résolutions fermes : dans un premier temps, ils ont décidé de contraindre le bureau dirigé jusque-là par le président Constant Roux à leur rendre des comptes. Une invitation par voie d'huissier devrait lui être envoyée dès cette semaine. Ils ont surtout à cœur de doter l'Ucfaci de textes sérieux et faire en sorte que les jeunes footballeurs qu'ils entretiennent dans leurs clubs respectifs disposent d'une tribune pour s'exprimer. " Nous sommes des membres actifs et à ce titre, nous revendiquons le droit de participer aux prises de décisions de la Fédération ivoirienne de football ", a indiqué Marco Tropini.

C'est que l'Union des clubs de football amateurs (Ucfaci) qu'ils ont porté sur les fonts baptismaux en 2018, selon eux n'existe que de nom. Les dirigeants à qui ils ont confié sa gestion en ont fait une affaire personnelle. " Nous les avons relancés plusieurs fois pour qu'ils convoquent une assemblée générale, mais jamais, ils ne répondent ", explique Mme Sahué. C'est fort de tout cela et mus par leur volonté d'exister dans le nouveau paysage national du ballon rond avec le président Idriss Diallo qu'ils ont décidé d'agir. Dans tous les cas, ils ont décidé de poser les jalons d'une union de clubs amateurs ivoiriens plus solide et plus forte.