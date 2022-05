Cote d'Ivoire: Prélèvement interbancaire automatisé - Le Comité ouest-africain d'organisation et de normalisation bancaire et financière sensibilise

Le Comité ouest-africain d'organisation et de normalisation bancaire et financière (CONOBAFI) était à Abidjan le 17 mai 2022, pour une séance d'information sur le prélèvement interbancaire.

Cet organisme qui agit avec un mandat de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'ouest (BCEAO) dit avoir constaté l'absence d'opérations de prélèvement interbancaire dans le Système de traitement automatisé des moyens de paiement interbancaires (SICA-UEMOA) depuis sa mise en place jusqu'en 2016.

La session d'information et de sensibilisation qui l'a conduit à Abidjan devrait donc lui permettre de recueillir les causes de ce désintérêt des acteurs du système bancaire et les analyser afin de proposer des solutions pour y remédier.

Plus largement, les actions de sensibilisation menées visaient à inciter les établissements teneurs de comptes à implémenter les modules nécessaires pour le traitement automatisé des opérations de prélèvement interbancaire.

Puis, une phase de test généralisée a été organisée afin de leur permettre de vérifier la conformité de leur plate-forme et procéder aux corrections idoines, le cas échéant. Environ 52% des banques de l'UEMOA ont pris part à ces tests.

Au total, le déploiement en cours des outils conçus par le CONOBAFI devrait notamment permettre de simplifier et sécuriser la gestion de cet instrument de paiement grâce aux formulaires normalisés de prélèvement mis à la disposition des facturiers (pour les autorisations, contestations, oppositions ou révocations), de faciliter la formalisation de la relation entre les banques et les facturiers en utilisant le modèle de convention de service élaboré et enfin, favoriser une appropriation de ce moyen de paiement à travers le manuel d'information destiné aux banques et aux facturiers.

Les travaux menés au sein du comité technique ont également permis l'élaboration de canevas normalisés pour la gestion du prélèvement interbancaire ainsi que la formulation de recommandations dont la mise en œuvre permettrait une gestion optimale de cet instrument de paiement.

Ont pris part à cette session d'information des représentants de la Banque Centrale, de la profession bancaire, des grands facturiers, du Trésor Public, des associations des consommateurs et de l'Observatoire de la qualité des services financiers.